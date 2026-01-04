Real Madrid – Barcelona: horario y dónde ver el Clásico de baloncesto la Liga Endesa

La Liga Endesa ya está lista para que se dispute un auténtico partidazo como es este Real Madrid de baloncesto – Barcelona que cayó en la jornada 14 del campeonato.

El Movistar Arena será el escenario donde se verán las caras los dos equipos más laureados de nuestro país en lo que va a ser un Clásico en el que puede haber de todo, ya que los azulgranas necesitan ganar porque no están en su mejor momento. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este duelo liguero.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Barcelona: el Clásico de la Liga Endesa

El año 2026 se presenta con bastante fuerza, ya que en estos primeros días se disputará un apasionante Real Madrid de baloncesto – Barcelona que corresponde a la jornada 14 de la Liga Endesa. El Movistar Arena será el escenario donde se dispute este emocionante Clásico al que los madridistas llegan en lo más alto de la clasificación. Los de Sergio Scariolo esperan poder aprovecharse de las dudas que han tenido los azulgranas en las últimas semanas y de esta manera lograr un triunfo para regalárselo a los aficionados que acudan al feudo madridista a ver este partidazo.

🙌 ¡Todo listo en el Movistar Arena! 🙌 pic.twitter.com/frpScV0aoa — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 15, 2025



La Liga Endesa ha programado este Real Madrid de baloncesto – Barcelona correspondiente a la jornada 14 del campeonato nacional español para este domingo 4 de enero. La organización ha fijado que este Clásico del baloncesto de nuestro país comience a las 12:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el choque comience de manera puntual en el Movistar Arena.

En qué canal de TV es el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Liga Endesa

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos del campeonato nacional español de baloncesto. Esto se traduce en que el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la jornada 14 de la Liga Endesa se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en varias plataformas. Hay que recordar que este operador es de pago, por lo que habrá que pagar para estar suscrito y poder disfrutar de todo lo que suceda en el Movistar Arena, lo que significa que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados madridistas, seguidores del cuadro culé y amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la jornada 14 de la Liga Endesa a través de la app de Dazn. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que tener en cuenta también que este medio pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de manera cómoda y sencilla y así ver todo lo que ocurra en el Movistar Arena de la capital de España.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, encontrarás la mejor información previa a todo lo que suceda en este Clásico que corresponde a la jornada 14 de la Liga Endesa. También narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda en este Real Madrid de baloncesto – Barcelona desde una hora antes del inicio. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica y todas las reacciones que se produzcan en el Movistar Arena.

Dónde escuchar por radio el Clásico Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Liga Endesa

Por otro lado, todos aquellos aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la jornada 14 de la Liga Endesa podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE, la Ser o Rac1 conectarán con el Movistar Arena para narrar el minuto a minuto de todo lo que esté ocurriendo en este Clásico del campeonato español.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la Liga Endesa

El Movistar Arena, conocido hasta hace poco tiempo como el WiZink Center y que está ubicado en el barrio madrileño de Goya, será el recinto deportivo donde se disputará este Real Madrid de baloncesto – Barcelona de la jornada 14 de la Liga Endesa. Este pabellón fue inaugurado en 2005 y tiene capacidad para recibir a unos 13.000 aficionados. Se espera que haya un lleno absoluto y un ambientazo este domingo para este Clásico que va a ser vibrante y frenético a partes iguales.