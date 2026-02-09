El misterioso mensaje de Ceballos tras no jugar en Mestalla: «La lealtad está cara»

Dani Ceballos fue uno de los suplentes del Real Madrid que no participó en la victoria ante el Valencia. Álvaro Arbeloa no agotó los cinco cambios y optó por dar entrada a Jorge Cestero en el tiempo de descuento como recambio de Fede Valverde en la medular. Ceballos ha sorprendido en la mañana del lunes con un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram, después de no jugar en Mestalla. «La lealtad está cara», rezaba la publicación compartida por el español.

Desde la llegada del nuevo técnico al banquillo merengue, Ceballos sólo ha participado en tres de los siete encuentros disputados por el Real Madrid. En el debut de Arbeloa en el puesto, el ex entrenador del Castilla situó al canterano Jorge Cestero como titular ante el Albacete. El andaluz, que estaba entre los convocados, tampoco ingresó como suplente en un partido que los blancos acabaron perdiendo por 3-2.

Ceballos sí participó tres días después en el estreno de Arbeloa en el Santiago Bernabéu. El centrocampista disputó media hora de juego en el triunfo de los blancos ante el Levante por 2-0. Un rol de suplente que repitió en la goleada al Mónaco (6-1), donde disputó la segunda mitad al completo. Pese a la goleada, Ceballos salió señalado en el único gol del equipo monegasco al perder un balón en las inmediaciones de la portería defendida por Courtois. Un error que, se intuye, no gustó a su entrenador. El andaluz volvió al ostracismo ante Villarreal -donde Arbeloa sólo utilizó dos cambios- y Benfica.

Especialmente llamativa fue su ausencia ante el equipo portugués. Con el Real Madrid perdiendo por 3-2 en Da Luz, Arbeloa prefirió dar entrada a un jugador inexperto en Europa como Cestero antes que a un Dani Ceballos con más experiencia y peso en el vestuario. El ex del Betis regresó ante el Rayo Vallecano, disputando la segunda mitad al completo y forzando la expulsión de Pathé Ciss. Ceballos parecía haber recuperado la confianza del cuerpo técnico, pero ante el Valencia volvió a quedarse sin minutos.

Ceballos busca ser importante sin Bellingham

Además de sus buenas sensaciones en el triunfo ante el Rayo Vallecano, la baja de Jude Bellingham se presentaba para Dani Ceballos como otro argumento a su favor. Nada más lejos de la realidad, el centrocampista no contó para Arbeloa en el primer partido sin el futbolista inglés. Con Valverde de regreso al centro del campo -David Jiménez ocupó el lateral diestro- Ceballos se quedó sin sitio en la medular. Camavinga y Tchouaméni acompañaron al uruguayo, con Arda Güler por delante.

El Real Madrid tiene por delante, en principio, cuatro partidos más sin Jude Bellingham. Con el regreso de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, a los que se suma el canterano David Jiménez, Fede Valverde tiene muchas papeletas de regresar de manera definitiva al centro del campo. Un movimiento que deja con menos opciones a Ceballos, que cuenta además con la competencia de un Jorge Cestero ‘apadrinado’ por Arbeloa desde el Castilla.