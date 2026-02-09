Hay caso Carvajal

«Voy a ser muy claro. A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo. Cuando tuvimos días libres él estuvo en Valdebebas trabajando. Dentro del vestuario no tengo que contar la importancia de tenerle. Es el primero que está dando una palabra de más antes y después de los partidos. El día del Rayo, hoy, siempre le escuchas a él. Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario y estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel. Con la paciencia y el trabajo que estamos teniendo y él está poniendo, estoy seguro de que cada vez le queda menos para que esa importancia que está teniendo vaya siendo cada vez más relevante», decía Arbeloa minutos después de ganar al Valencia en Mestalla y mantener el pulso por la Liga con el Barcelona.

Las palabras de Arbeloa son lógicas, pero no se ajustan totalmente a la realidad. La situación con Carvajal, el capitán del Real Madrid -nadie debe olvidarlo-, no es ni mucho menos sencilla en estos momentos. El lateral derecho solo suma, desde que regresó de la última lesión, 13 minutos contra el Albacete y 16 frente al Mónaco. Nada más. Después, ha pasado al ostracismo más absoluto. Ni siquiera calienta y ha pasado de ser el jefe del flanco diestro de la zaga madridista a la cuarta opción, si se le puede calificar de opción. Para Arbeloa estará por delante Trent en cuanto adquiera el ritmo competitivo deseado, pero es que también apuesta antes por Valverde y por el canterano David Jiménez que por el de Leganés.

Arbeloa y el club tienen claro que en estos momentos Carvajal no está capacitado para jugar al nivel que exige el Real Madrid. No lo está porque no se lo permite su físico y es por este motivo por el que ahora mismo no tiene minutos. Ni siquiera está cerca de tenerlos. Desde la entidad madridista saben que Arbeloa solo contará con él en estos momentos cuando los partidos estén más que encarrilados, ya que el entrenador entiende que ahora mismo, con su físico, puede aportar más contras que pros su presencia en el terreno de juego.

Arbeloa espera que Carvajal, poco a poco, pueda recuperar parte de su nivel físico para volver a competir, pero también sabe que será muy difícil. Mientras, en el club blanco cada día son más los que piensan que el canterano está viviendo sus últimos meses como jugador del Real Madrid. Finaliza contrato el 30 de junio y en estos momentos ofrecerle un año más es una opción que no se contempla. El día de Albacete, cuando salió retratado en el último gol, fue un antes y un después.

Carvajal se rebela

Al mismo tiempo, Carvajal no entiende su situación y se rebela ante ella. Normal. Tanto el club como Arbeloa lo comprenden. Saben que el capitán está incómodo y molesto por su situación, pero en estos momentos el salmantino tiene claro que lo más importante es el equipo, por lo que el lateral derecho deberá esperar su momento.