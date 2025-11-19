El aviso de Kroos a Vinicius: «A menudo le decía que ya era suficiente…»

Toni Kroos compartió vestuario con Vinicius Junior en el Real Madrid durante seis años. El ex jugador alemán vivió en primera persona el camino recorrido por el brasileño desde su desembarco en la capital con 18 años hasta su ascenso al estrellato futbolístico. Toni le conoce de primera mano, por lo que ha opinado sobre el comportamiento de Vinicius sobre el césped. Para el alemán, la actitud del ‘7’ repercutía sobre sus compañeros. «A menudo le decía que ya era suficiente, porque daba la sensación de que todo el equipo se veía perjudicado por su comportamiento», ha reconocido.

Kroos ha revelado que intentaba tranquilizar a Vinicius cuando compartían terreno de juego, con el objetivo de contar con la mejor versión del brasileño a nivel de concentración. «A menudo intentaba calmarlo un poco en el campo, sobre todo para que no perdiera la concentración como a veces le pasaba. Le solía decir: ‘Eres tan bueno que no necesitas eso para nada’», ha añadido el seis veces campeón de la Champions.

Su ex compañero entiende las críticas a Vinicius por su actitud en el césped. «Es comprensible que en algún momento pueda resultar molesto, tanto para un jugador del equipo rival, como para un árbitro o la afición contraria», ha explicado Kroos. El ‘8’ incidió en el tema, remarcando que «como equipo, tenías la sensación de que ahora todo se estaba volviendo en su contra». El ex jugador del Real Madrid ha expresado su postura sobre Vinicius en un evento de la Icon League, competición de Fútbol 7 creada por él mismo, y desde donde han recogido sus palabras distintos medios alemanes.

Kroos y su defensa a Vinicius tras el Clásico

Toni Kroos salió en defensa de su ex compañero tras su enfado al ser sustituido en el último Clásico. El ex madridista analizó la victoria blanca en el duelo liguero ante el FC Barcelona en su podcast, ‘Einfach mal Luppen’. «La mayoría de los que juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar», argumentó Kroos sobre la reacción de Vinicius con Xabi Alonso tras su cambio.

Pese a comprender al brasileño, el campeón del mundo reconoció que su actitud no fue correcta: «Cuando haces un partido excepcional, sobre todo en un partido como este, no estás contento. A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran. Pero para ser justos, nunca me he ido directamente al vestuario después». Vinicius acabó regresando junto a sus compañeros a vivir el final del partido, tangana incluida, y celebrar el triunfo del Real Madrid ante su eterno rival.