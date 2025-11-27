Kroos recibe en el Bernabéu la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania

Toni Kroos recibió la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en un acto celebrado en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Frank-Walter Steinmeier, presidente alemán, condecoró a la leyenda madridista y del fútbol mundial en el estadio madridista con la presencia del presidente de honor del Real Madrid, José Martínez Pirri, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, el entrenador Xabi Alonso, los jugadores y jugadoras Valverde, Rüdiger, Däbritz y Frohms, y las leyendas Roberto Carlos, Arbeloa y Solari.

El presidente Florentino Pérez fue el primero en tomar la palabra: «Es un gran honor recibir en nuestra casa al presidente de la República Federal de Alemania y a toda la delegación de este gran país, muy querido por todos nosotros. Estimado presidente, le quiero transmitir nuestro agradecimiento por elegir el Bernabéu para condecorar a una de las más grandes leyendas de nuestro club, como es nuestro querido Toni Kroos».

«Para nosotros, es un referente de los valores que representan al Real Madrid en todo el mundo. En las 10 temporadas que ha vestido nuestra camiseta, ha sido un ejemplo de trabajo, sacrificio, superación, humildad, respeto y solidaridad. Y también ha contribuido a algo muy importante. Nos ha ayudado a engrandecer el nexo de unión entre nuestros dos países: Alemania y España», añadió Florentino.

Kroos tomó la palabra

El ex jugador también dijo unas palabras: «Me he informado de quiénes han sido antes condecorados y es algo muy especial recibirlo y dónde me lo entregan. Los éxitos deportivos no son el único motivo para recibirlo, pero si hay un lugar para la entrega es este estadio, en el que ha sido mi casa en los últimos 10 años. Es una sensación especial entrar aquí, donde he vivido mis mejores momentos como futbolista».

«Es una responsabilidad transmitir valores y lo hago desde hace mucho tiempo. Mi Fundación existe desde hace ya 10 años y seguirá existiendo. Esta entrega se hace en gran parte debido a la labor de mi Fundación y aconsejo a otros futbolistas que siempre es posible aumentar el compromiso con la sociedad», cerró.