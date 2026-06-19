Raquel Bollo revive uno de los capítulos más crudos de su vida: «¿Por qué tengo que seguir demostrando?»

Raquel Bollo lleva más de dos décadas formando parte de la crónica social española. Su nombre siempre ha estado ligado a los titulares, a los platós de televisión y a una historia personal marcada por episodios muy duros que durante años fueron puestos en duda por parte de la opinión pública. Ahora, la colaboradora ha decidido volver a mirar al pasado desde una perspectiva completamente diferente. Lo hace en La vida después del ruido, el libro en el que repasa algunos de los momentos más complicados de su vida y que supone uno de los proyectos más personales de su trayectoria.

Desde hace tiempo, la exmujer de Chiquetete asegura que no busca ajustar cuentas ni reabrir heridas. Según explica, el libro nace con la intención de contar su verdad desde la calma que le dan los años. En sus páginas relata la incomprensión que sufrió durante mucho tiempo, el daño provocado por determinadas informaciones y el apoyo que recibió de personas fundamentales en su vida, entre ellas Isabel Pantoja.

Ha sido precisamente esta noche, sentada en el plató de ¡De Viernes!, donde Raquel Bollo ha hablado por primera vez de algunas de las confesiones más crudas que recoge en la obra. «Yo no soy escritora, está claro. Hay una persona que ha sabido plasmar lo que yo quería contar y lo ha hecho de manera maravillosa. Ahora todo lo que hago es desde el aprendizaje, la distancia y la paz», explicaba.

Raquel Bollo relata la época más cruda de su vida

La colaboradora también quiso dejar claro que nunca ha permanecido en silencio, aunque reconoce que hasta ahora no había encontrado el momento adecuado para contar determinadas cosas. «Nunca he estado callada, pero hasta ahora no lo he podido contar desde la tranquilidad. Al final llega un momento en el que entras a defenderte de lo que dicen de ti», confiesa.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando habló de uno de los episodios más desconocidos de su vida. En el libro, Bollo relata cómo llegó a plantearse quitarse la vida durante una de las etapas más difíciles que atravesó. «Este libro me hacía falta. Empiezo contando quién es Raquel Bollo. Muchos afirman que me conocen, pero no», explicaba emocionada.

Poco después compartía una reflexión que dejó sin palabras a buena parte del plató. «A mí esto ya no me hace daño. Hay muchos que no me creen, pero me da igual. Durante mucho tiempo me hizo daño y tuve que demostrar constantemente cosas. ¿Por qué tengo que seguir demostrando nada? Muchos os ibais a vuestras casas, pero yo salía de los platós y veía a mis padres reventados», relató.

Una confesión inédita que pasa por un intento de suicidio

La confesión sorprendió incluso a personas que han trabajado con ella durante años. Lydia Lozano reconoció que desconocía algunos de los episodios narrados en el libro. «Yo te conozco, pero no sabía lo que cuentas del bote de pastillas», le comentó durante la entrevista.

Según relata Bollo en la publicación, llegó a consultar a una abogada buscando ayuda. Sin embargo, asegura que recibió una respuesta que la hundió todavía más y es que esta le dijo que nadie la iba a creer. Atrapada en una situación que parecía no tener salida, comenzó a contemplar una decisión extrema. «Pensé que la solución estaba en un bote de pastillas. No me asustaba la muerte porque, en realidad, yo ya estaba muerta en vida». Finalmente, su tía Juli llegó a tiempo para evitar la tragedia y Raquel fue trasladada al hospital. Un episodio que constituye uno de los capítulos más duros de La vida después del ruido.

Durante la entrevista también se recuperaron imágenes de archivo de una conversación que mantuvo con Santi Acosta en Salsa Rosa en 2002. En aquella ocasión relataba una agresión sufrida por parte de Chiquetete delante de su hijo Manuel. Más de veinte años después, recuerda aquel momento con otra perspectiva. «Al final los hijos vienen al mundo para darte la vida y mi hijo Manuel me la dio a mí cuando llamó aquella noche a la puerta y la abrió», aseguró.

La colaboradora también reveló que la filtración que terminó llegando a los medios y provocó que su situación se hiciera pública partió de personas de su propio entorno familiar. Un hecho doloroso en aquel momento, pero que terminó convirtiéndose en un punto de inflexión en su vida.

La reflexión de Raquel Bollo que le hace perdonar

Sin embargo, la declaración más inesperada llegó cuando habló sobre quién fue su marido. Lejos del resentimiento que muchos podían esperar, Raquel Bollo sorprendió con una reflexión cargada de serenidad. «Yo perdoné hace mucho tiempo. Me llegó a dar hasta pena. Este hombre, con lo que ha sido y lo que ha tenido, ¿cómo ha llegado a esto?», confesó.

Más de dos décadas después de aquellos acontecimientos, Raquel Bollo asegura haber encontrado la paz suficiente para contar su historia «sin necesidad de convencer a nadie». Con La vida después del ruido, la colaboradora pone voz a una etapa que marcó su vida para siempre y que, hasta ahora, nunca había conocido de manera tan profunda.