Manuel Cortés confirma que ha sido el «consolador» de Gloria Camila: «Llevamos siete años intimando»

Uno de los temas más destacados de Telecinco en las últimas semanas ha sido la ruptura entre Gloria Camila (hija de Rocío Jurado) y su sobrina, Rocío Flores, quienes, hasta ahora, habían sido íntimas amigas además de familia. Ambas jóvenes no han explicado ante las cámaras el motivo de su distanciamiento, pero este 27 de marzo, Manuel Cortés (hijo de Raquel Bollo) ha dado una exclusiva en ¡De viernes! en la que ha confesado que ha mantenido una relación íntima durante años con Gloria Camila, incluso cuando ella tenía parejas estables.

En un momento dado, la periodista Ángela Portero le ha preguntado al invitado: «¿Has sido el consolador de Gloria Camila?» Tras una pausa publicitaria, Manuel Cortés ha respondido de la siguiente manera: «Nosotros siempre hemos sido conscientes de lo que hemos sido yo para ella y ella para mí. Yo respetaba sus tiempos».

➡️ Manuel Cortés se sienta en el plató y lanza un mensaje directo: “Gloria Camila lleva muchos años contando mentiras”. 🪩 #DeViernes

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El hijo de Raquel Bollo (ex colaboradora de Sálvame) también ha dicho que: «Ella (Gloria Camila) me repetía mil veces que no estaba conmigo porque yo era muy mujeriego,. Pero que ella me eche en cara eso…».

Por lo que se ha podido averiguar en ¡De viernes! el conflicto se inicia por el «triángulo» amoroso entre Manuel Cortés, Gloria Camila y su actual pareja, el cantante Álvaro García.

Sin dar demasiados detalles, Cortés ha dicho que Rocío Flores aconsejó a su tía (Gloria Camila) que no fuera infiel y esta última no se lo toma bien. Es por ello que las dos jóvenes rompieron su relación.

Eso sí, Manuel no ha dejado muy claro el porqué de la ruptura entre Gloria Camila y su sobrina. Ni los colaboradores del programa de Telecinco han sabido realmente por qué el hijo de Raquel Bollo ha acudido (cobrando) a ¡De viernes!.

Cuando le han preguntado si tenía pruebas de su relación con Gloria Camila, el invitado ha dicho que tiene muchas conversaciones de WhatsApp, pero que, curiosamente, muchos de ellos se han borrado por una opción de la aplicación con la que puedes hacer desaparecer los mensajes después de 24 horas.