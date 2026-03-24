Rocío Flores estalla y cuenta la verdad del enfado con Gloria Camila: «Yo eso no lo hubiera hecho nunca»

El distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de los últimos tiempos y nosotros tenemos todos los detalles. Lo que en un principio parecía un simple gesto en redes sociales terminó transformándose en un debate mediático que ha dado pie a múltiples interpretaciones sobre el origen del conflicto. La decisión de ambas de dejar de seguirse fue la primera señal pública de que algo no marchaba bien entre ellas.

Hasta ese momento, la relación entre sobrina y tía había sido percibida como cercana. Sin embargo, ese movimiento virtual bastó para que se activara una intensa cadena de especulaciones en distintos programas de televisión y espacios de crónica social. Las teorías no tardaron en aparecer, y con ellas las versiones que apuntaban a posibles tensiones personales, sentimentales o incluso profesionales.

Ante la acumulación de comentarios y rumores, Rocío Flores decidió intervenir públicamente para aclarar su postura. Lo hizo en el programa en el que participa como colaboradora, Fiesta, donde quiso desmentir varias informaciones que, según explicó, no se corresponden con la realidad y están afectando tanto a su entorno familiar como a su propia imagen pública.

Rocío Flores cuenta la verdad

Durante su última intervención televisiva, Rocío Flores quiso empezar despejando una de las teorías que había comenzado a circular en los últimos días. Algunos comentarios apuntaban a que el origen del distanciamiento podría estar relacionado con cuestiones laborales, una versión que ella rechazó de manera tajante.

«No le he quitado el puesto de trabajo a nadie», afirmó con claridad ante las cámaras, dejando así sin fundamento esa hipótesis. Con esta declaración, la colaboradora quiso frenar una narrativa que insinuaba que su presencia mediática habría generado fricciones profesionales dentro del entorno familiar.

Además, también se refirió a unas palabras que previamente había pronunciado sobre la vida personal de su tía. En ese momento explicó que su comentario había sido malinterpretado. «Sobre Álvaro, dije que esperaba que siguiera soltera porque creía que debía de cuidarse mucho a sí misma», aclaró.

La colaboradora insistió en que su intención no había sido generar polémica ni cuestionar las decisiones personales de Gloria Camila. Según defendió, se trataba únicamente de una reflexión desde el cariño familiar, aunque posteriormente esa declaración se haya interpretado de forma distinta en el debate mediático.

El dolor de Rocío Flores

A pesar de evitar entrar en detalles sobre posibles discusiones, Rocío Flores sí señaló cuál fue, a su juicio, el momento que evidenció el distanciamiento entre ambas. «Esto sucede porque ella decide bloquearme», afirmó durante el programa.

La colaboradora reconoció que respeta la decisión de su tía, pero dejó claro que no comparte esa forma de actuar. «Lo respeto, pero yo eso no lo hubiera hecho nunca», añadió, mostrando así su sorpresa por el gesto que terminó haciendo visible el conflicto.

Aun así, se mostró prudente a la hora de profundizar en los motivos concretos de la ruptura. «No voy siquiera a entrar en decir si he tenido una discusión con Gloria», explicó, dejando entrever que existen aspectos de la situación que prefiere mantener en el ámbito privado.

Más allá de las especulaciones externas, Rocío Flores quiso expresar cómo le afecta personalmente el episodio. Durante su intervención no ocultó el malestar que le provoca verse envuelta en un enfrentamiento familiar que ha terminado expuesto públicamente. «Me duele tanto y me da tanta pena y rabia verme en esta situación por hacer una cosa súper infantil», señaló.

El rumor sobre Antonio David Flores

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando decidió responder a algunas insinuaciones que habían comenzado a difundirse en distintos programas de televisión. En concreto, se refirió a una teoría que relacionaba el distanciamiento con una supuesta relación sentimental que Gloria Camila habría mantenido en secreto.

«Voy a aclarar una cosa y aquí sí que voy a ser súper tajante», anunció antes de explicar el contenido de esos comentarios. Según detalló, las especulaciones apuntaban a una supuesta relación que implicaría a una tercera persona muy cercana a la familia.

«Una teoría de una supuesta relación sentimental secreta que haya tenido Gloria con una tercera persona. Bueno, pues que sepa todo el mundo que esa tercera persona y eso que se está barajando es, supuestamente, una relación entre mi padre y Gloria», empezó diciendo.

«Te invito y te animo a que te sientes, que seas valiente y des el nombre, que la demanda te está esperando», advirtió, mostrando su firme rechazo a este tipo de comentarios. En ese sentido, dejó claro que considera que las insinuaciones pueden tener consecuencias legales. «Con esto no me ando con tonterías. Las insinuaciones que se están haciendo son denunciables», afirmó.

Por ahora, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por las protagonistas. Mientras las especulaciones continúan alimentando la conversación mediática, Rocío Flores ha dejado claro que su intención es frenar los rumores y defender su versión de los hechos, aunque sin desvelar públicamente todos los detalles de lo ocurrido dentro de su familia.