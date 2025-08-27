Raquel Bollo da detalles de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: «No hay terceras personas»

Este miércoles 27 de agosto ha salido a la luz una información que no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo al clan Pantoja. Estamos hablando de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Como no podía ser de otra forma, y tras el revuelo generado, el DJ se vio obligado a emitir un comunicado urgente con el que confirmaba la noticia: «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada». Y añadió: «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos». En TardeAR, como amiga de la familia, Raquel Bollo se ha pronunciado sobre esta situación.

De esta forma, la colaboradora del programa de Telecinco ha reconocido públicamente que esta noticia no le ha pillado por sorpresa, ni mucho menos: «Hace tiempo que lo sabía, antes del verano». Lejos de que todo quede ahí, la andaluza ha querido ir mucho más allá: «Para vosotros puede ser inesperado, pero para el entorno no lo era». Durante su participación en el programa TardeAR, la tertuliana no ha dudado en dejar claro que la decisión que Kiko Rivera e Irene Rosales han tomado ha sido de mutuo acuerdo: «Es algo real, una decisión consensuada, no de un día para otro», explicó Raquel Bollo. Y añadió: «Hay respeto mutuo y, sobre todo, piensan en sus hijas. Irene también quiere al primogénito de Kiko como si fuese suyo», comentó. Aprovechando su paso por TardeAR, la diseñadora optó por aclarar algo: «No hay terceras personas. Se va a hablar mucho, pero no siempre lo que se diga será la realidad».

Pero no es la única que ha querido pronunciarse sobre la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera en el programa de Telecinco. Alejandro Albalá, ex marido de Isa Pantoja, se encontraba en plató. Entre otras cuestiones, el cántabro confesó que la noticia le ha pillado por sorpresa: «La última vez que estuve con ellos, hace tres o cuatro años, los vi muy bien».

Lejos de que todo quede ahí, el ex participante de Supervivientes 2021 quiso ir mucho más allá: «Sólo puedo desearles lo mejor a los dos, porque siempre se han portado de manera espectacular conmigo». En cuanto a Jorge Borrajo, director de SEMANA, explicó que la revista estuvo durante varios días trabajando en esta información. Concretamente, desde el pasado viernes, pero no fue hasta el lunes cuando terminaron por confirmar la noticia.

Sea como sea, es más que evidente que estamos ante una de las rupturas más sonadas de los últimos meses, puesto que, a priori, nadie esperaba que Kiko Rivera e Irene Rosales fuesen a dar un paso tan importante en sus vidas. Sobre todo después de los numerosos y duros baches que la ya ex pareja se ha visto obligada a hacer frente a lo largo de su relación sentimental.