Una espectadora de la obra feminista ‘cancelada’ por la concejal del PP: «Trataba como imbéciles a las mujeres»

La obra feminista que prometía un ambiente festivo en Collado Villalba (Madrid) este sábado acabó con la espantada de los espectadores y la repentina aparición en el escenario de una concejal que interrumpió el espectáculo -en el amplio sentido de la palabra-. El show, programado con motivo del 8M, dejó horrorizados a los asistentes por «tratar como imbéciles a las mujeres», según ha relatado en El programa de AR una de las vecinas que salió como alma que lleva el diablo.

Noelia Rosario Díaz Vaca (PP) se plantó en medio del escenario, mientras se representaba la obra (supuestamente) feminista para interrumpirla por considerarla «una falta de respeto»: «Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido». El momento, grabado en vídeo por uno de los asistentes, se ha hecho viral y ha traído cola: tras pedir disculpas, la edil popular ha dimitido.

Ser Mujer, programado por la propia Concejalía de Mujer -a cargo de la edil que ha dimitido-, prometía ser un monólogo satírico y gratuito para el público. De hecho, la sala estaba llena. Al menos, eso era lo que el público esperaba ver, según el relato de Teresa, una de las espectadoras, en Telecinco.

«No sabíamos qué era, pensamos que sería cultural, algo festivo, pero empezó todo a ser… un tono vulgar, soez, ofensivo para la mujer», ha explicado Teresa. La vecina de Collado Villalba ha comentado que «sólo aguantaron un cuarto de hora» y que la gente empezó a marcharse. Desfilaron por la puerta de salida cerca de 30 personas. En ese momento, la concejal interrumpió la representación.

Además, Teresa ha aclarado que no se trata de «nada que tenga que ver con política», sino que el monólogo «no preservaba valores como la dignidad» y pronunciaba «bromas de muy mal gusto». Era «irrespetuoso con las mujeres», ha añadido: «Nos trataban como si fuésemos imbéciles».

La representación quedó muy lejos de las expectativas de los asistentes, que en un principio pensaron que «se reconduciría de alguna manera». «Yo también lo habría parado. Creíamos que era algo reivindicativo de un grupo social y no sólo no lo dignifica [el feminismo], sino que lo echa abajo», ha sentenciado.

Por su parte, la izquierda en bloque ha atacado a la concejal del PP por ejecutar un «acto de censura impropio», según el PSOE, o por darse golpes de pecho hablando de «libertad», según la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.