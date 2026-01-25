El bufón sanchista Quequé, expulsado de la Ser tras mofarse de la tragedia de Adamuz y atacar a OKDIARIO

El supuesto humorista Héctor de Miguel, que se hace llamar Quequé como nombre artístico, ha sido fulminado de la Cadena Ser, cuya cúpula no ha encontrado gracia alguna en las entregas de la última semana del programa teóricamente cómico Hora Veintipico, liderado por el ahora despedido. Quequé dice que se ha ido, pero parece evidente que ha sido expulsado o conminado a autoexpulsarse. Hacer mofa de la tragedia ferroviaria de Adamuz (45 víctimas mortales) no le ha hecho gracia a la Ser.

Hasta la radio del progubernamental Grupo Prisa considera un exceso que el bufón sanchista Quequé haya hecho humor con esta tragedia y haya optado por los ataques furibundos contra periodistas y medios de comunicación independientes que han puesto en evidencia la responsabilidad del socialista Óscar Puente como ministro de Transportes, del que depende el estado de las infraestructuras ferroviarias que son esenciales para garantizar la seguridad de quienes van a bordo de los trenes.

El pasado lunes, menos de 24 horas después de la tragedia y cuando ya se tenía certeza de la enorme lista de muertos y heridos, Quequé dedicaba su Hora Veintipico para intentar hacer humor a vueltas de lo ocurrido y poner sus supuestas habilidades cómicas al servicio de Óscar Puente y del Gobierno de Sánchez.

Quequé se apresuró a atacar visceralmente a quienes en ese momento ya informaban, con indicios técnicos e incluso de la investigación del accidente, que la sospecha apuntaba a un desperfecto en las vías que dependen del Ministerio de Transportes a través de Adif.

Entre los atacados por Quequé ese lunes figuraron OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, y todo por haber informado de un hecho tan objetivamente real como era que Puente, ávido tuitero de lo más diverso al margen de su responsabilidad ministerial, había enmudecido absolutamente en redes sociales tras haber dedicado las horas previas a ridiculizar en X (Twitter) a Donald Trump y a la esposa del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida. OKDIARIO también había dado cuenta el domingo por la noche de que, muchas horas después de la tragedia, el presidente Sánchez no había lanzado ni un mensaje sobre lo ocurrido, ni de apoyo a las víctimas y a sus familias, pese a que casi una hora después del accidente sí había dedicado su tiempo a escribir un tuit en el que mandaba «cariño» al presidente socialista de la Generalitat, Salvador Illa, que había sido hospitalizado la víspera por una debilidad muscular.

Quequé siguió durante la semana con más programas en los que siguió ridiculizando para defender a Puente y a Sánchez, a modo de pretendido –y fallido– antídoto humorístico para el Gobierno ante las responsabilidades por la tragedia de Adamuz.

Por ejemplo, en otro de sus programas de esta última semana, Quequé atacó de forma furibunda a Telecinco y a Cuatro, con alusiones ridiculizantes sobre Ana Rosa Quintana e Íker Jiménez, y una ofensiva imitación del periodista Nacho Abad, a cuyo programa se refirió como «En boca de bobos» –el nombre del programa es En boca de todos–. Llegó al punto de referirse a Cuatro y al programa de Nacho Abad poniendo como música de acompañamiento el himno falangista del Cara al sol.