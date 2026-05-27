Carmen Machi da el paso y se deja fotografiar con Vicente, su pareja, en una de sus noches más especiales

Carmen Machi es una de las actrices más reconocidas del cine español. A lo largo de su carrera ha cosechado numerosos éxitos en el séptimo arte —y, sobre todo, desde comienzos de los 2000, cuando protagonizó la serie Aída, en la que interpretó a una trabajadora de limpieza, sin estudios, divorciada y con tres hijos—. Sin embargo, y pese a su fama y todo el interés que siempre ha causado su vida personal, otro de sus grandes triunfos ha sido separar su vida profesional de su intimidad, la cual ha protegido al máximo.

Precisamente, por su trayectoria en el cine, la actriz recibirá este miércoles 27 de mayo en el Teatro de Rojas de Toledo, en manos de Felipe VI y doña Letizia, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Sin embargo, antes de recibir este reconocimiento, la intérprete ha acudido junto al resto de premiados a una cena en el Cigarral del Ángel, donde estuvieron presentes representantes del mundo político, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, o Carlos Velázquez, alcalde de la ciudad.

A esta cita que, sin lugar a dudas, pone en valor y reconoce la carrera de la actriz, Machi ha querido que a su lado esté una de las personas más importantes de su vida y con la que suele aparecer públicamente en contadas ocasiones: su pareja, Vicente, con el que lleva dos décadas de amor.

Así es Vicente, el compañero de vida de Carmen Machi

Desde hace más de 20 años, Carmen Machi, cuando vuelve de los sets de rodajes o de las alfombras rojas, comparte su vida y su realidad con Vicente, un músico que siempre ha optado por la discreción, pese a la fama de la actriz.

Esta es la tercera vez que Vicente es captado en un evento junto a la actriz. La primera de ellas fue en el 2005, en Los Bombines de San Isidro, y en 2015, en la gala de los Premios Goya, cuando Machi fue nominada a Mejor Actriz de Reparto —un galardón que finalmente se llevó a su casa—. Parece que, por sus apariciones juntos, la pareja se deja ver ante los focos cada 10 años y en ocasiones muy puntuales y especiales. De hecho, en los premios del cine español, la actriz incluso se atrevió a darle un beso delante de todo el auditorio y a declararle su amor ante todos sus compañeros: «Por ser más bonito que ná».

Aunque Vicente prefiere conservar el anonimato, lo cierto es que, aunque no acompañe a su chica siempre a todas las galas o premios, sí que han sido fotografiados en otros escenarios que no tienen nada que ver con salas de butacas. Hace unos años trascendieron unas fotografías de la pareja en Zahara de los Atunes, Cádiz, donde suelen veranear —al igual que otros rostros conocidos, como Dani Martín o Sergio Ramos—.

El motivo por el que no se han casado

Tras más de dos décadas juntos, Carmen y Vicente —que viven en un piso en el céntrico barrio de Malasaña— han optado por no pasar por el altar. Tal y como desveló la actriz en el estreno de Amor de madre, el motivo es que, al igual que los hijos —que no han tenido—, «le da miedo» dar ese paso. «Yo no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto. ¿Es la mujer la que piensa que otra mujer es incompleta por no tener hijos o te lo preguntan aquellas que están frustradas por precisamente haberlos tenido?», confesó en una entrevista en Mujer Hoy.