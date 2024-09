Antoni Costa (Ibiza, 1976) es el vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía y Hacienda. En esta entrevista afirma sentirse muy orgulloso de la rebaja de impuestos que ha llevado adelante el Ejecutivo que preside Marga Prohens y asegura que los grandes beneficiados son las clases media y baja y «no los ricos como quiere hacer creer la izquierda». Anuncia nuevas deducciones fiscales y destaca que el Ejecutivo autonómico hará una gran apuesta por el transporte público que incluye la creación de nuevas líneas de tren. Antoni Costa también analiza los problemas que han surgido con los fondos europeos debido a la imposibilidad de ejecutar en el plazo establecido los proyectos que imponen los distintos ministerios.

Pregunta.-A principios de verano la presidenta Marga Prohens anunció que no renunciaba a ningún proyecto ferroviario y que incluso tenía previsto nuevas líneas de tren.

Respuesta.-En efecto, hay proyectos sobre la mesa. La izquierda dice que el Govern no está dispuesto a invertir en transporte público y creo que se equivoca. En el futuro se podrá observar perfectamente la apuesta del Govern en materia de transporte público aunque ahora no puedo adelantar unos proyectos que pertenecen a otras consellerias. La apuesta por el transporte público es absolutamente necesaria.

P.-¿Esta apuesta por el transporte público implica la creación de nuevas líneas de tren?

R.-Sí. La apuesta por el transporte público implica nuevas líneas ferroviarias.

P.-¿Qué balance hace de la rebaja de impuestos? La izquierda siempre insiste en que la rebaja sólo ha beneficiado a los ricos.

R.-La realidad es otra. En poco más de un año más de 700 jóvenes en Baleares menores de 30 años o personas con discapacidad se han comprado su primera vivienda habitual pagando cero euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. ¿Cuando la izquierda se refiere a los ricos, se refiere tal vez a estos jóvenes menores de 30 años que se han comprado su primera vivienda habitual? Además, una cifra muy significativa de personas menores de 36 años, familias numerosas o monoparentales han pagado la mitad de lo que pagaban con el Govern de izquierda del Impuesto de Transmisiones cuando han comprado su primera vivienda habitual. Son jóvenes de Baleares de clase media, no son los ricos.

P.-¿Y en cuanto al Impuesto de Sucesiones?

R.-Muchos ciudadanos de Baleares han recibido la herencia de sus padres o de sus abuelos y han pagado cero euros por el Impuesto de Sucesiones. Nuestras estadísticas indican que sólo quince ciudadanos han recibido herencias por valor superior al millón de euros. Admito que estos ciudadanos son ricos pero después están los 6.000 que se han beneficiado de la eliminación del impuesto y que son gente de clase baja y clase media. Yo creo que la izquierda con este asunto hace una profunda demagogia. También quiero señalar las deducciones por nacimiento. Aquí tampoco se trata de padres ricos porque el límite de renta ahora mismo es 33.000 euros, que es la renta del 80% de los ciudadanos de Baleares. La reforma fiscal que ha hecho el Partido Popular en Baleares afecta directamente a las rentas medias y bajas. Estamos profundamente orgullosos de la reforma fiscal que hemos hecho.

P.-¿Habrás más rebajas de impuestos en 2025?

R.-Bueno, la política de rebaja de impuestos es una política innata en el Partido Popular. Lo llevamos en la sangre y lo hemos demostrado. Hemos bajado impuestos. Gran gran parte de la reforma fiscal que prometimos hacer ya la hemos hecho. Prometimos eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y tardamos diez días desde que empezamos a gobernar en hacerlo. Dijimos que eliminaríamos el Impuesto sobre el Patrimonio y lo hemos eliminado dentro del margen que nos deja el Gobierno central. Dijimos que haríamos una reforma fiscal en el Impuesto de Transmisiones para intentar facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de Baleares y también lo hemos hechos. En el Decreto Ley de Simplificación Administrativa llevamos la creación de cuatro deducciones que yo creo que son bastante interesantes. Es verdad que están ya reguladas en la Ley de Presupuestos pero vamos a hacer una regulación más apurada. Hemos presentado una enmienda al decreto ley sobre una deducción para arrendadores de vivienda en Baleares de hasta 1.500 euros para facilitar la incorporación de viviendas al mercado de alquiler. También está incluida una deducción nueva en el IRPF para gastos en residencias, centros de día y la contratación de personas para cuidar a mayores o personas con discapacidad. Bien, pues esto también es otra nueva deducción que vamos a crear. Son deducciones, todas ellas, en el IRPF. También creamos una nueva deducción para los enfermos de ELA de hasta 3.500 euros anuales. Mencionar también las deducción para plazas de muy difícil cobertura que van a beneficiar a los funcionarios del Estado en la Comunidad Autónoma, especialmente agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para intentar que se queden en las Islas.

P.-¿Qué lío hay con los fondos europeos? ¿Hay que devolver dinero y encima, pagar intereses?

R.-Desde el minuto uno, estando nosotros en la oposición, venimos criticando que los fondos europeos se otorguen por parte de los ministerios de una forma profundamente intervencionista, rígida e impositiva. La rigidez es tal, la imposición es tal, que se hace imposible la ejecución de los fondos en Baleares. Y esto no sólo ha afectado a este Govern, también al anterior de izquierdas. Nosotros venimos pidiendo flexibilidad para poder adaptar los fondos europeos porque las circunstancias de Baleares no tienen nada que ver con las de Galicia, por ejemplo. Nos envían fondo europeos diciendo lo que hay que hacer y, además, que debemos hacerlo es seis meses. Y cuando le decimos al ministerio en cuestión que tal proyecto no interesa y que además no lo podemos ejecutar en seis meses, nos envía el dinero y nosotros no tenemos más remedio que devolverlo. Hemos expuesto este problema en las diferentes conferencias sectoriales pero el Gobierno central hace caso omiso. Tengo la sensación a veces de que algún ministerio impone tantas restricciones con la voluntad de que le devolvamos el dinero. Se lo digo sinceramente, porque si no, no se entiende. No se entiende que siendo una demanda muy generalizada de todas las comunidades autónomas, no haya una respuesta en forma de flexibilización de los criterios por parte de los distintos ministerios.

P.- Y después hay que pagar intereses.

R.-Efectivamente. Esta es otra consecuencia que también le hemos dicho al Ministerio. ¿Cómo es posible que yo le diga que no puedo ejecutar el proyecto, que devuelva el dinero y encima tenga que pagar intereses? El Reino de España no tiene que pagar intereses por las devoluciones a Bruselas.

P.-Por lo que veo, los fondos europeos no llegan a la empresa, al sector privado.

R.-Los fondos europeos no llegan al sector privado y, por tanto, no se está cumpliendo con la finalidad última de transformación económica que se pretendía con los fondos europeos. Lo hemos dicho desde el minuto uno. Y esta transformación económica no se está produciendo por la rigidez que impera en la gestión de estos fondos europeos. Quiero poner en evidencia otra cuestión: ¿alguien ha preguntado al Estado cómo van los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los PERTES? Lo digo porque los PERTES que gestiona directamente el Estado tienen un nivel de ejecución mínimo. Resulta que la rigidez de los fondos europeos afecta incluso al Estado.

P.-Todo este verano se ha hablado mucho de saturación turística. ¿Qué planteamiento hace usted en este sentido?

R.-Desde el principio de la legislatura hemos venido detectando una preocupación social evidente y es que tras la creación de 115.000 nuevas plazas turísticas por parte del Govern anterior, los ciudadanos de Baleares han empezado a percibir un fenómeno de congestión que no era tan acentuado hace años. Y esta preocupación social no se puede obviar. El Govern no puede mirar ni mirará hacia otro lado. La congestión en ciertos momentos del año se ha incrementado significativamente. Hay una preocupación evidente de la sociedad y por ello hemos decidido montar la Mesa para un pacto social y político para la sostenibilidad en Baleares. La economía de Baleares ha crecido mucho, pero ha crecido mucho en volumen, en número, y ello ha derivado en problemas de sostenibilidad en otros ámbitos, problemas de sostenibilidad social de nuestro modelo económico y problemas de sostenibilidad medioambiental de este modelo económico. Por lo tanto, la decisión que ha tomado la presidenta Prohens es buscar un gran consenso que nos permita tomar decisiones de cara al futuro. Este Govern está dispuesto a tomar las decisiones que surjan del consenso de la Mesa por el pacto social y político para la sostenibilidad.

P.- ¿Es partidario de poner límites?

R.-Poner límites al crecimiento en volumen. Poner límites al crecimiento no es lo mismo que el decrecimiento. El decrecimiento no sabemos dónde nos puede llevar. Una cosa es hablar de decrecimiento como habla de izquierda y otra cosa es reconocer que no podemos seguir creciendo al ritmo que hemos crecido hasta ahora. No podemos porque la superficie de las Islas Baleares es la que es.

P.-Desde hace años se habla de la necesidad de diversificar la economía de Baleares pero parece que aquí no hay ningún avance.

R.-Quiero dejar una cosa muy clara: en Baleares somos buenos en la industria turística, somo líderes mundiales. Sería absurdo pensar en que siendo muy buenos, y lo somos haciendo lo que hacemos, ahora venga alguien y diga que lo que tenemos que hacer es otra cosa. Sería una auténtica locura pensar en la posibilidad de cambiar el modelo. El futuro en Baleares es turismo y este Govern no va a apostar por un cambio de modelo. Este Govern va a apostar por una transformación del modelo, que no es lo mismo.