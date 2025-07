Prohens cambia su gobierno en Baleares buscando más contundencia en el discurso

Este sábado tomarán posesión de sus cargos los nuevos consellers de la popular Marga Prohens y los que cambian de cartera. En total, cuatro cambios que buscan dar un discurso más contundente en el segundo y último tramo de la legislatura. Es un clásico remodelar el gobierno para dar más impulso a la acción política pero en el caso de los cambios propuestos por la presidenta balear, los sacrificados estaban cantados.

La ex alcaldesa de Palma Catalina Cirer y el empresario Alejandro Sáenz de San Pedro son los principales damnificados de esta remodelación que, por otra parte, no ha supuesto ninguna sorpresa a pesar de que hace tan sólo dos meses, a finales de mayo, Prohens no la tenía aún en la cabeza.

Cirer y Sáenz de San Pedro, a los que no se discute la gestión, son los aún miembros del Ejecutivo balear con un discurso político menos combativo y menos contundente a la hora, por ejemplo, de enfrentarse a la oposición en el Parlament en las sesiones de control. Faltaba mordiente en ambas consellerias.

En el caso de Cirer, camino de cumplir 63 años, puede haber un cierto agotamiento y quizás por eso no se la ha visto entrar en la pelea política con los partidos de la oposición. No al menos con el punch de sus compañeros. Es un cambio pensando en los dos años que vienen más que por su rendimiento hasta ahora, que todo el mundo del entorno de Prohens aplaude.

Sáenz de San Pedro no cae, del todo. Le parten su conselleria por la mitad. Ahí tampoco hay la mordiente que se reclama para los dos años que vienen antes de las elecciones. Es más. Según ha podido saber OKBALEARES, fuentes del entorno más próximo de Marga Prohens se han quejado en alguna ocasión de alguna declaración o anuncio no consensuado por el conseller que incomodaba en el Consolat.

¿Por qué no cae Sáenz de San Pedro como sí ha caído Cirer? Porque como en el caso de la ex alcaldesa de Palma no hay queja del rendimiento. Eso sí, cesarlo del todo suponía prescindir del enlace del gobierno del PP con todo el tejido empresarial de Baleares. Sería también reconocer un error porque fue el fichaje estrella hace dos años.

A Catalina Cabrer González, nueva consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, le queda media conselleria de San Pedro. Formaba parte de su equipo y conoce perfectamente la materia. Sáenz de San Pedro seguirá al frente de la mitad más económica de su cartera: empresa, autónomos y energía.

A Catalina Cirer la sustituye Sandra Fernández, secretaria general del PP balear y renovada recientemente como vocal en la nueva dirección del PP de Alberto Núñez Feijoo. Llevará la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia. La misma que ya ocupó durante el mandato de José Ramón Bauzá. Más calado y discurso político en el Govern y un enlace de confianza entre Prohens y la calle Génova.

Antònia Maria Estarellas asciende a vicepresidenta desde la Conselleria de Presidencia. Coordinará a todo el Ejecutivo. No ha sorprendido a nadie. Combativa, mordaz y estilosa en sus choques con la oposición en las sesiones de control. Es un premio.

El tic tac de la remodelación se activó este pasado jueves cuando Marga Prohens se deshizo en alabanzas y agradecimientos a sus consellers durante el acto de rendición de cuentas tras dos años presidiendo el Govern. Se mascaba la remodelación y la única sorpresa ha sido ejecutarla tan sólo 24 horas después.