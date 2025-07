Catalina Cirer: «Me voy tranquila, pero con cierta pena por no acabar el trabajo que se me encomendó»

La hasta ahora consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha afirmado este viernes que deja el cargo «con cierta pena» por no haber podido acabar todo el trabajo que se le encomendó, pero «tranquila» y convencida de que Sandra Fernández, que la relevará en el cargo, lo hará.

Cirer ha comparecido emocionada tras anunciarse su relevo en la Conselleria en el marco de la reestructuración del Ejecutivo anunciada por Marga Prohens y lo ha hecho pidiendo disculpas a las personas y entidades con las que ha trabajado por si en algún momento «no estuvo a la altura», y dando las gracias al PP «por encima de todo y comenzando por Gabriel Cañellas y acabando por Marga Prohens».

Respecto a los motivos de su salida, la también ex alcaldesa de Palma no ha aclarado si son más personales que políticos. «Los motivos los sabemos quienes tenemos que saberlos, que somos la presidenta y yo», ha manifestado.

Cirer, por otra parte, ha evitado referirse a Vox, la formación más crítica con sus políticas en el Parlament. «No voy a hablar de ningún otro partido que no sea al que le debo todo lo que he sido en política. No tendría ningún sentido. Es como si hablando de fútbol, quieren que hable del Madrid o del Barça. No, yo soy del Mallorca y solo le hablaré del Mallorca siempre. Por tanto, soy del PP, seré siempre del PP y sólo hablaré del PP», ha apostillado.

Respecto a las cuestiones pendientes, Catalina Cirer ha reconocido que no haber mejorado más las listas de espera de discapacidad y dependencia es «la espina que se le queda clavada». Ha lanzado igualmente un mensaje de agradecimiento a los funcionarios de la Conselleria.

Catalina Cirer se despide tras 32 años en la política tras dos etapas como consellera del Govern, delegada del Gobierno central, alcaldesa de Palma y consellera insular.