Sandra Fernández a OKDIARIO: «Lo que ha aprobado el PP en materia de lengua es lo que ya hace el Govern»

Antes y durante el Congreso Nacional del PP celebrado este fin de semana en Madrid, hubo negociación entre varias delegaciones territoriales para acordar un texto en materia de lengua que dejara a todos satisfechos y que quedara reflejado en la ponencia política. La Secretaria General del PP de Baleares, Sandra Fernández, ha atendido a OKBALEARES para hablar del resultado final de la ponencia política y del nuevo ideario del PP en materia de lengua: «Lo aprobado encaja perfectamente con lo que aplica ya en Baleares el Govern de Marga Prohens».

«El PP de Baleares se encuentra muy cómodo con la ponencia política aprobada este fin de semana en el Congreso Nacional del PP». Lo dice la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, en declaraciones a OKBALEARES, justo antes de emprender el viaje de vuelta a Palma.

Fernández admite que, en materia de lengua, ha habido que negociar con otros territorios pero «el resultado es muy satisfactorio para nosotros». Un ejemplo es el punto del nuevo ideario del PP que valida la vehicularidad de español y catalán en las aulas de Baleares pactada recientemente con Vox: «Garantizaremos el derecho constitucional de recibir enseñanza

en español en todas las etapas del sistema educativo y en toda la nación, desde

el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las comunidades y en

cumplimiento de las sentencias judiciales», dice el articulado aprobado..

La ponencia, además, ha eliminado del texto inicial una expresión que ha blandido reiteradamente Marga Prohens en el Parlament: «el bilingüismo cordial». Esta expresión ha sido suavizada por «la cordialidad entre las lenguas cooficiales y la lengua oficial común es muestra de la España capaz de convivir alrededor de un proyecto compartido desde la pluralidad».

Fernández asegura que en ambos casos Baleares sigue sintiéndose cómoda porque son asuntos «que ya está aplicando el Govern en Baleares». Sucede lo mismo con la libertad del ciudadano a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la Administración. Así figura en el texto final de la ponencia aprobada en el Congreso Nacional del PP «y así sucede ya en la Administración en Baleares; puede haber una caso puntual en que no suceda y si eso pasa se puede resolver. El camino es garantizar ese derecho», concreta Fernández.

En el discurso de clausura del Congreso, Alberto Núñez Feijóo no puso líneas rojas a futuros pactos con Vox (sin citarlo explícitamente) para gobernar en España, aunque el objetivo es poder hacerlo en solitario. Baleares, con experiencia en pactar con Vox no podía hacer otra cosa que mostrarse a favor. Sandra Fernández subraya que «sería hipócrita estar en contra gobernando como ya gobernamos con el apoyo de Vox en Baleares. Vox es un partido democrático. Hay que defender el pacto sin complejos, no como otros que han pactado con cualquiera».