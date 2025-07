Llega la cuarta semana de música en Es Jardí con Trueno, la banda británica Blue o Garito

Llega una ecléctica cuarta semana de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos a Es Jardí, la mejor terraza del Mediterráneo del verano mallorquín. El ‘Mediterranean Boutique Festival’ recibe esta semana en el Escenario Estrella Damm del Recinto Mallorca Live de Calvià a nombres internacionales con las actuaciones del rapero argentino Trueno (31 julio) y la banda británica Blue (3 agosto) y celebra el 27º aniversario del mítico club Garito (2 agosto).

El joven rapero argentino, nacido y criado en el barrio de La Boca (Buenos Aires), forma parte de la nueva corriente de artistas con una visión propia sobre el sentido próximo del rap a nivel regional. Tras revolucionarlo todo a su paso por Mallorca Live Festival en 2022, Trueno regresará este jueves 31 de julio a la isla en el marco de Es Jardí con El Último Baile (2024), su tercer disco de estudio, catalogado como uno de los mejores del año por los prestigiosos medios NPR, Rolling Stone y Billboard.

Trueno dio sus primeros pasos en batallas de freestyle, coronándose en 2019 como campeón en dos de las competiciones más importantes: Red Bull Batalla de Gallos y Freestyle Master Series. En 2020 se estrenó con su primer álbum, Atrevido –con colaboraciones como la de Nicki Nicole y Bizarrap en ‘Mamichula’– y le siguió Bien o mal (2022), que incluyó uno de sus mayores éxitos, ‘Dance crip’, le llevó de gira por Latinoamérica, México, Europa y Estados Unidos y le otorgó el codiciado premio Gardel de Oro. A su último trabajo le han seguido colaboraciones con Feid, Marshmello o Bad Gyal, participando en su lanzamiento más reciente, ‘Angelito’.

Garito, el aniversario más esperado del año

Garito celebrará 27 años de historia con una fiesta inolvidable el sábado 2 de agosto en Es Jardí, bajo un lema tan sugerente como evocador: «his Garito’s Voice». El mítico club de Palma de Mallorca, referencia indiscutible en la escena musical de la isla desde finales de los 90, vuelve a reunir su espíritu más auténtico en una noche única que promete ritmo, emoción y mucho baile con Nacho Gran Reserva, Marco Paul Trio (live), Goldigger, Paco Colombàs y Axel Boman.

Después de tantos años, Garito sigue muy vigente en la memoria colectiva del panorama musical isleño. Su aniversario se ha convertido en una cita obligatoria del verano mallorquín, un homenaje a la cultura de club que marcó una época y sigue inspirando. Hoy, ese legado revive con fuerza gracias a Panela Productions y a Garito Glup Yeah, que unen varias generaciones con ganas de vivir, por una noche, la magia de uno de los espacios más emblemáticos de la noche mallorquina.

Viaje a los 2000 con los británicos Blue

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan y Simon Webbe, más conocidos como Blue, han vendido 15 millones de discos en todo el mundo. En el Reino Unido, han tenido 3 álbumes número 1, 10 sencillos en el top 10 (incluyendo tres número 1), han ganado los premios Brit y MTV Asia y han cantado con Elton John y Stevie Wonder. Formado en Londres en el año 2000, Blue tuvo su primer éxito, ‘All Rise’, en 2001, un tema que sigue sonando increíble hoy en día, más de 20 años después. Este y otros de sus éxitos sonarán este domingo 3 de agosto en Es Jardí, en una jornada que contará también con Natasha Hamilton –integrante de otra icónica banda de la época, Atomic Kitten–, la voz de Albie Davies y los DJ Rich E Rich y Cam.

Aunque Blue nunca se separó, tras el lanzamiento de Best of Blue (2004), la banda decidió tomarse un descanso prolongado para dedicarse a la música y la actuación en solitario. A lo largo de los años, sus miembros han tenido muchos proyectos individuales de éxito. En 2011, Eurovisión los llamó, y Blue respondió, abriendo una nueva etapa para la banda. En 2013 llegó la Gran Reunión (una serie documental y una gira en vivo que cautivó los corazones de los fanáticos del pop en Reino Unido), seguida por los álbumes Roulette y Colours y una gira en 2015, hasta 2022 y el álbum Heart and Soul, junto con una gira por estadios. Blue sigue fuerte y en Es Jardí repasará himnos y presentará nuevas canciones.

Bienvenida en el Escenario Sa Clariana

Es Jardí ha estrenado este año su nuevo concepto para las tardes de verano del festival, recibiendo a los asistentes a su entrada al festival en el Escenario Sa Clariana. La artista menorquina María Florit, la banda The Mirror Three desde Formentera y los proyectos mallorquines Ange, The Little Kiss, La Canija, Tinons March Quartet y DJ Tere G ya han pasado por dicho escenario, que acoge las más interesantes y variadas propuestas de la escena musical de las Islas Baleares.

Esta semana será el turno de la energía de la banda argentina asentada en Mallorca Barrilete Cósmico, que animará y pondrá a bailar a todo el público el jueves 31 de julio, y del joven músico y compositor palmesano David Cabot, cuyas canciones encenderán la primera luz de Es Jardí el domingo 3 de agosto. En ambas jornadas la música empezará a sonar en Sa Clariana a las 20:00h.

Experiencia gastronómica y actividades para todos los públicos

Con la gastronomía como uno de los grandes pilares de Es Jardí, esta tercera edición vuelve a contar con una oferta variada (con opciones sin gluten, vegetarianas y veganas) y con empresas de restauración de la isla que trabajan con productos de proximidad: La Rosa, Beewi, Beewi Beach, Can Company e Indivisible. También ofrecen sus productos Viandas Salamanca y Don’t Cry. Por su parte, la zona Premium cuenta con KM1, que ofrecerá de aperitivo una gilda acompañada con degustación de vermut de Mallorca.

La experiencia gastronómica y musical no estaría completa sin las actividades para todos los públicos (actuaciones de acróbatas, pintacaras, espectáculos de malabares y de fuego…) así como el rincón para los más pequeños, Es Jardinet.

Entradas de grada, VIP y Premium

Es Jardí se puede vivir de muchas maneras gracias a los diferentes tipos de localidades. La grada ofrece comodidad con un asiento reservado y una perfecta visibilidad frontal del escenario; la entrada VIP permite vivir los espectáculos desde un espacio exclusivo con barra, baños y acceso al lateral del front row del escenario, con acceso prioritario, zona chill, copa de bienvenida y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

La experiencia más exclusiva del festival la ofrece la entrada Premium, con mesa reservada en la tarima con servicio de mesa, amenities durante los conciertos, botella de alcohol con 8 refrescos, carta premium de bebida y coctelería así como acceso prioritario, acceso a la zona VIP, y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

Toda la información sobre los diferentes tipos de entradas está disponible en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del festival, Entradas.com.

Es Jardí consolidó su éxito como referente cultural en su segunda edición, reuniendo a 70.000 asistentes en 23 fechas de programación que combinaron música, cultura, gastronomía y actividades familiares. El “Mediterranean boutique festival” destacó por su carácter ecléctico, con un cartel que incluyó artistas internacionales como Carlos Vives, Babasónicos, Gente de Zona y Morcheeba, junto a figuras nacionales como Amaral, Rozalén y Ana Mena. Además, cada jornada contó con la participación de artistas y DJ locales en el Escenario Bienvenida, reforzando la conexión con la isla. Entre las actividades más celebradas estuvieron la fiesta hippy Summer of Love, Bresh con entradas agotadas y Mucho Mambo. Sacro by Mëstiza, con su fusión de electrónica y flamenco, fue una de las grandes novedades, mientras que el 25+1 aniversario del mítico Garito de Palma sumó una noche inolvidable.

En el ámbito gastronómico, apostaron por productos locales con propuestas como La Rosa y Can Company, complementando una experiencia enriquecida por espectáculos de acróbatas, malabares y actividades infantiles en Es Jardinet. Este festival se consolidó como una cita imprescindible, ofreciendo una experiencia boutique única que combinó música, entretenimiento y cultura en un entorno privilegiado