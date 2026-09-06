Arranque delirante del curso político de la candidata del PSOE al Govern en Baleares: «Tenemos que enamorar», es la consigna que Rosario Sánchez ha dado de cara a las elecciones a la dirección de un partido cercado por incontables casos de corrupción, donde la también secretaria de Estado del Gobierno de Sánchez ha prometido «defender lo que somos ante las urnas».

Unas sorprendentes manifestaciones realizadas en la reunión mantenida por el Consell Polític de la Agrupación Socialista de Palma (ASP).

Sánchez, que desde que fue digitada como candidata al Govern ha hecho una completa dejación de funciones de su agenda gubernamental premiada con un sueldo de 120.000 euros anuales para centrarse en su compromiso electoral de cara a los comicios autonómicos de mayo de 2027 ha asegurado que se va a “dejar la piel en defender el proyecto”.

“Quedan 37 semanas para las elecciones, nos lo jugamos todo: el trabajo hecho desde la oposición, el futuro de Palma y de las islas”, ha dicho Sánchez. La también vicesecretaria regional socialista no ha tenido reparo alguno en insultar a los dirigentes del PP, Jaime Martínez y Marga Prohens.

“El alcalde es un especulador inmobiliario, la ciudad es su negocio y quiere convertirla en un Mónaco y la presidenta, es una clasista y racista». «Hoy, no existe la derecha moderada. Tenemos que salir a enamorar, a contar nuestro proyecto, aumentar la intensidad. Venden que lo tienen hecho, vamos a darles un susto”» ha manifestado Sánchez.

«Siempre hemos sido alternativa a los gobiernos de involución de las derechas”, ha afirmado por su parte el secretario general de la ASP y candidato a la Alcaldía, Iago Negueruela.

«Somos una opción real para recuperar Palma, y lo haremos con más izquierda, más derechos y más igualdad. Ellos quieren amedrentarnos con ruido, nosotros, con propuestas», ha dicho Negueruela.

Negueruela ha explicado la importancia de «ver cómo, este verano, la ciudadanía ha salido a la calle para denunciar los problemas reales que sufren, como la saturación», mientras, el alcalde ha centrado su mensaje “sólo en lo que ha sucedido en Ceuta».

La saturación, el intenso calor, la vivienda a precios imposibles, la movilidad colapsada y el desmantelamiento de los servicios públicos serán los principales ejes de los y las socialistas.

«Todo el mundo ha hablado del calor este verano, nosotros creemos que hay que dar soluciones al cambio climático, no hacerlo es una irresponsabilidad», ha afirmado el secretario general.

Por lo que respecta a la vivienda, la ASP celebrará una conferencia política municipal para definir las propuestas del partido.

«Para ellos, la vivienda es un producto, no un derecho básico de la ciudadanía» según Negueruela.

«El alcalde sólo quiere traer a grandes arquitectos para posicionar Palma, como si hiciera falta, mientras expulsa a los vecinos y vecinas. Palma se ha convertido en una ciudad hostil, tenemos que ilusionar con medidas para revertir la situación», en palabras de Negueruela.