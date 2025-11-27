Llegan los mercadillos de Navidad a Málaga: toda la tradición navideña que no te puedes perder

La Navidad en Málaga llega siempre con movimiento. Basta que aparezcan las primeras casetas en el centro para que todos sepamos que la ciudad empiece a cambiar de ritmo. Y aunque la iluminación de la calle Larios suele acaparar titulares, los mercadillos se han convertido en un plan fijo para quienes viven aquí y para los que aprovechan estas fechas para visitar la Costa del Sol. Son mercadillos de Navidad muy tradicionales, con mucho ambiente, y siempre hay algo que mirar o algún puesto al que asomarse. Y claro, no te los puedes perder así que toma nota porque estos son los mercadillos de Navidad a Málaga que sí o sí tienes que visitar.

Este año la programación de los mercadillos de Navidad a Málaga vuelve a ser amplia, tanto en la capital como en los pueblos cercanos. Hay mercados que repiten fechas, otros amplían actividades y varios municipios han añadido propuestas nuevas. En conjunto, la sensación es que cada rincón de Málaga tiene algo preparado para diciembre, desde los clásicos del centro hasta los más pequeños en barrios y pueblos. Y Para que no tengas que ir buscando fechas sueltas, aquí va la guía clara y directa con lo más importante: dónde están los mejores mercadillos y desde cuándo se pueden visitar.

Los mejores mercadillos de Málaga

La ciudad de Málaga tiene muchos mercadillos de Navidad, pero hay algunos que destacan por ubicación, ambiente o tradición. Son estos que a continuación te explicamos:

Mercadillo del Paseo del Parque

El primero del que os queremos hablar es el más esperado ya que es el más tradicional y, probablemente, el más concurrido. Recorre el Paseo del Parque de punta a punta y todos los años se convierte en una de las imágenes clásicas de la Navidad malagueña. Entre puestos de artesanía, juguetes, decoración, figuras para el Belén y dulces típicos, es fácil acabar pasando más tiempo del previsto. Además, suele haber talleres infantiles y alguna actuación puntual, lo que lo convierte en una parada segura para familias y visitantes.

Mercadillo de Muelle Uno

Es el mercado más fotogénico y uno de los que más tirón tiene entre turistas y locales. De hecho, en el 2022 destacó entre los mejores de Europa y desde entonces no ha dejado de crecer. Sus casetas se instalan junto al mar, muy cerca de la Malagueta, con regalos artesanales, productos gourmet y un ambiente que mezcla compras y paseo. Como cada año, regresan la Aldea de la Nieve y los Juegos de Invierno, dos de las zonas preferidas para los niños.

Mercadillos en barrios de Málaga

Además de los dos grandes, también en varios barrios de Málaga nos podemos encontrar con mercados más pequeños pero que merecen también mucho la pena. El Soho suele montar un mercadillo alternativo con propuestas de artistas y diseñadores locales; en Teatinos y Huelin es habitual encontrar mercados vecinales, talleres y actividades infantiles. No tienen tanta afluencia como los del centro, pero son perfectos para un paseo tranquilo.

Benalmádena

Y en la provincia de Benalmádena, podemos encontrar el mercadillo de Navidad que se instala en Arroyo de la Miel, frente a la Casa de la Cultura, y reúne casetas de madera con artesanía, adornos navideños, juguetes y elementos del Belén. Además, arrancan las fiestas con el encendido del alumbrado y distintas actividades que se reparten durante las semanas siguientes.

Fuengirola

La Plaza de la Constitución vuelve a convertirse en un pequeño escenario navideño con cerca de una veintena de casetas. Es un mercado muy cómodo de recorrer, ideal para familias, y con un ambiente que mezcla tradición, dulces típicos y regalos hechos a mano.

Álora y otros pueblos de la provincia

Álora mantiene un mercado muy ligado a la esencia de los pueblos blancos, con artesanía local, productos caseros y animación para niños. En Ronda, Antequera, Marbella o Nerja también se instalan cada año sus propios mercados, generalmente acompañados de actividades municipales, música o ferias navideñas.

Fechas y horarios de los mercadillos de Navidad

Aquí tienes todas las fechas confirmadas hasta ahora, tal y como se han anunciado para la Navidad 2025:

Paseo del Parque (Málaga capital): del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Mercadillo de Muelle Uno (Málaga capital): del 29 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

del 29 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Benalmádena – Arroyo de la Miel: del 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

del 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Fuengirola – Plaza de la Constitución: del 27 de noviembre al 21 de diciembre de 2025.

del 27 de noviembre al 21 de diciembre de 2025. Álora : del 12 al 14 de diciembre

: del 12 al 14 de diciembre Mercadillos en barrios de Málaga (Soho, Teatinos, Huelin): las fechas son según la programación navideña de cada distrito.

Ahora ya sabes cuáles son los mercadillos de Navidad de Málaga y sus fechas, pero si deseas evitar aglomeraciones, lo mejor es ir entre semana o a primera hora de la tarde. Los fines de semana, sobre todo en Muelle Uno y en el Paseo del Parque, hay bastante más movimiento. Conviene llevar algo de abrigo porque, aunque el clima sea suave, cuando cae la tarde refresca. Este año también habrá inauguraciones especiales, conciertos gratuitos y nuevos mercados artesanales, así que es buena idea revisar la programación de cada municipio antes de organizar el recorrido.