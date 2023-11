Históricos del PSOE y Edmundo Bal plantean fundar un partido «que respete la Constitución»

Edmundo Bal (ex de Cs), Francisco Igea (ex de Cs), José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), Nicolás Redondo Terreros (ex del PSOE), Virgilio Zapatero (PSOE), Cándido Méndez (UGT), Alfonso Guerra (PSOE)… Son importantes personalidades de la política española que pronto podrían dar un paso al frente con la fundación de un nuevo partido. La semana pasada se celebró en Madrid un encuentro que para muchos pasó desapercibido, pero que bien podría suponer el principio de un proyecto que culmine con una nueva formación política integrada por disidentes y desencantados del PSOE, de Ciudadanos, de sindicatos e incluso del PP. El objetivo: llegar a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que en el caso de España serán el domingo 9 de junio de 2024. Alfonso Guerra, en este sentido, podría tener un papel muy importante, bien como nexo de unión entre sendos bandos o bien con un papel protagonista.

Nexo, proyecto liberal comandado por Edmundo Bal, y el colectivo Fernando de los Ríos, una plataforma gestada por socialistas desencantados con Sánchez que se muestra «abierta a todas aquellas organizaciones sociales que quieran recorrer la senda de la recuperación de los principios constitucionales», tuvieron su primera toma de contacto el pasado martes en la Fundación Carlos de Amberes, en Madrid. Fue un acto en el que convergieron muchas personas con distintas formas de ver la política pero con una idea común: ocupar el hueco a la izquierda del PP y a la derecha del PSOE que dejó vacío Ciudadanos.

«Por desgracia, en España hemos vuelto a ser una anomalía en Europa», manifestaba Nicolás Redondo en el acto de Madrid ante personalidades como el ex ministro de la Presidencia Virgilio Zapatero, el ex secretario general de la UGT Cándido Méndez, la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, el ex presidente de la Junta socialista de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, el ex portavoz de Ciudadanos (Cs) Edmundo Bal, los ex ministros José Luis Corcuera y José Barrionuevo, la ex alcaldesa de Sevilla Soledad Becerril, miembros de La Tercera España o el ex ministro Rafael Arias-Salgado.

Nexo

Nexo es un proyecto que nació a partir de personas que fueron saliendo de Ciudadanos (Cs). Ahora, sin embargo, lo integran cada vez más personas que nunca han tenido contacto con la formación naranja. Sin embargo, todos ellos entienden que uno de los errores más grandes de Ciudadanos fue el de la falta de transparencia. Y es un fallo que no quieren tener en caso de que terminen fundando un partido político.

Edmundo Bal, la cabeza visible de Nexo junto a Francisco Igea, fue invitado al citado acto en Madrid por su estrecha relación con Nicolás Redondo Terreros, con quien tiene una sintonía muy cercana y muy especial. Fuentes próximas al que fuera portavoz de Cs en el Congreso aseguran a OKDIARIO que se quedó «sorprendido» por el buen trato que le dispensaron en el evento de la Fundación Amberes. De hecho, le sentaron en primera fila, en un sitio privilegiado, al lado de José Luis Corcuera, con quien también tiene una buena relación y una buena amistad desde hace tiempo.

Ahí también estaban sentados, entre otros, Pepe Barrionuevo (PSOE), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE), Rafael Arias-Salgado (PP), Soledad Becerril (PP) y otros socialistas tremendamente decepcionados con el devenir del PSOE. Al finalizar el acto, cabe destacar la buena sintonía que se pudo apreciar en algunos grupos, como el que formaron Cándido Méndez, José de la Borbolla, Nicolás Redondo y Edmundo Bal.

Este acto pretendía establecer un proyecto común donde puedan recalar distintas personas, con distintos pensamientos, para unirse en pos de un objetivo común, que es precisamente el objetivo que también busca Nexo. Los allí presentes buscaban concitar una especie de plaza pública donde todos los que ocupan este espacio, que podemos decir que iría desde la derecha del PSOE hasta la izquierda del PP, se pongan de acuerdo. No quieren hablar «de las derechas y las izquierdas», ni «de los fachas y los rojos», explican algunos de los presentes aquel día.

Nexo, de hecho, surgió con la misma finalidad que la que tratan ahora de plantear desde la Fundación Fernando de los Ríos, que es la que organizaba este acto junto con la Plataforma por la Libertad. En este sentido, cabe destacar que en la Fundación Fernando de los Ríos tienen una perspectiva que busca atraer a personas del centroderecha para poder hablar del concepto del constitucionalismo, habida cuenta de la complicada situación en la que se encuentra nuestro país.

La principal diferencia existente entre el grupo más liberal y el más progresista que aglutina a este grupo de personas radica en que algunos quieren seguir manteniendo una etiqueta de izquierdas y otros no quieren etiquetas de ningún tipo. Sin embargo, lo cierto es que parecen condenados a entenderse en pos de un bien común, unido, sobre todo, por el constitucionalismo.

«El objetivo pasa por ser un partido que no pueda pactar sólo con el PP o que no pueda pactar sólo con el PSOE», explican a OKDIARIO fuentes próximas a este proyecto. Ahora, así las cosas, pronto se entablarán las primeras negociaciones entre los interesados para plasmar unas bases que podrían quedar definidas próximamente. Esta idea, eso sí, surge fundamentalmente de Nexo. Sin embargo, lo cierto es que varias personas que integran la Fundación Fernando de los Ríos coinciden con ellos en la necesidad de aglutinar a distintas fuerzas.

En este aspecto, cabe destacar que Juan Ignacio López Paz, que es el secretario de Nexo y el encargado de hablar con el resto de grupos, considera que el proyecto está teniendo una acogida «muy buena», según fuentes próximas a la asociación.

Nexo, a día de hoy, está bastante más avanzado que quienes componen la Fundación Fernando de los Ríos. Precisamente por ello, fuentes próximas a los segundos aseguran a este periódico que no verían con malos ojos una alianza que, más pronto que tarde, podría llevarles a confeccionar el partido que muchos tienen en mente para poder presentarse a la Europeas del próximo mes de junio.

En Nexo ahora mismo hay una junta directiva provisional que espera tener un ideario este próximo mes de diciembre. Edmundo Bal es quien preside la vocalía de calidad democrática. En estos momentos, buscan establecer posturas en cuanto a asuntos como la reforma del régimen electoral general, del mérito y capacidad en el acceso a la función pública, la designación del fiscal general del Estado, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o incluso sobre temas relacionados con la eficiencia dentro de la administración, como por ejemplo que los ministerios estuvieran regulados directamente por ley y no quedara nada a la voluntad de los pactos políticos. También pretenden tener una postura firme en cuanto al control general del Poder Judicial, las diputaciones provinciales o la unión de municipios.

En Nexo esperan que a principios de año esté constituida la asamblea de socios, y esa asamblea tendrá que decidir si se convierten en partido político o no. Por ello, desde la Fundación Fernando de los Ríos, integrada fundamentalmente por disidentes y socialistas descontentos, hay muchos que pretenden unirse a ellos en un futuro muy próximo. La meta: las elecciones al Parlamento Europeo, ya que Nexo cuenta con estructura territorial en casi todas las provincias de España y, recuerden, de cara a las elecciones europeas se pueden sustituir los avales del 1% del censo electoral por 50 avales de cargos institucionales… donde valen los concejales. Un requisito, a priori, bastante asumible.

El propio Edmundo Bal, por el momento, mantiene un contacto muy de cerca con todos estos disidentes y desencantados del Partido Socialista y también con personas desencantadas con el PP.

OKDIARIO puede confirmar que ya se están organizando futuras reuniones para seguir estrechando lazos. El Ateneo de Madrid, de hecho, podría ser el próximo punto de encuentro. Alfonso Guerra, en este sentido, podría entrar pronto también en estas conversaciones y no son pocos los que le quieren como referente de un potencial partido político.

Declaraciones en el acto en Madrid

En palabras de Nicolás Redondo durante el acto del pasado martes en la Fundación Carlos de Amberes, «muchos de los que lucharon contra el Franquismo», entre los que mencionó a su propio padre, tenían un sentimiento «intenso y poderoso que era ser igual que los países del entorno, que los países europeos», algo que, ha recordado, se llegó a conseguir con Adolfo Suárez en la Presidencia y que «ahora lo estamos perdiendo» con «anomalías» como la Ley de Amnistía.

Por su parte, Teresa Freixes puso de manifiesto su rechazo a la Ley de Amnistía alegando que el «principio de seguridad jurídica queda tambaleante». «La indefinición en la que nos sitúan un montón de circunstancias nos deja a los pies de los caballos», señaló. A su juicio, es «francamente insultante» que el futuro de Cataluña se haya negociado en una «comisión de encapuchados» en el «extranjero» en lugar de en las instituciones públicas.

Al hilo, cargó duramente contra la utilización de la proposición de ley y no del proyecto de Ley de Amnistía ya que «de esta manera se obvian los informes técnicos (…). Esto tampoco cabe en ningún Estado de Derecho, porque es una utilización fraudulenta», explicó.

Por su parte, el socialista De la Borbolla comparó la Transición y la manera de abordar las «transacciones» que Pedro Sánchez «ha hecho ahora», sosteniendo que en aquel momento después del franquismo hubo «compromiso con la creación de una nueva situación en España, ingenuidad y buena fe», en contraposición a la forma de actuar de Sánchez en la que el pensamiento social reformista «se ha volatilizado». «Mientras que en la Transición construimos un campo de juego, ahora se está creando un campo de batalla», concluyó.