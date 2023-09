La purga que ha iniciado Pedro Sánchez en el PSOE, con militantes históricos como protagonistas, está tensionando la formación con sede en Ferraz. La determinación del actual secretario general de seguir gobernando de la mano de ERC y Junts, incluso con una amnistía que durante años ha rechazado, amenaza con un divorcio total entre el viejo y el nuevo PSOE. Y buena muestra de ello es el interés que ha generado el acto que protagonizarán el próximo miércoles en Madrid Felipe González y Alfonso Guerra, para presentar el libro de este último. Será su primera intervención conjunta en 30 años. La organización está recibiendo una avalancha de solicitudes para acudir a la cita. Dejando sin huecos libres las 345 sillas del salón de actos del Ateneo de Madrid.

Tras conocerse la purga de Nicolás Redondo Terreros del PSOE por orden directa de Sánchez, que se anunció el jueves aunque se había aprobado el pasado lunes, el número de personas que quiere acudir a la charla de González y Guerra «no ha dejado de aumentar». Aunque el interés ya era elevado en los días previos. Tras evidenciarse el acercamiento entre el Partido Socialista y las formaciones separatistas y la voluntad de la actual dirección de incluso ceder en una cuestión tan sensible como es la amnistía. Algo que rechazan una gran mayoría de cuadros y afiliados, si bien sólo aquellos que no ocupan ningún cargo orgánico o institucional a día de hoy se atreven a verbalizar. Aunque les cueste una purga como la que Sánchez está dispuesto a hacer en el PSOE.

La presentación del libro La rosa y las espinas, las memorias del ex vicepresidente Alfonso Guerra, se produce una semana antes de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se presume fallida, dado que no cuenta con la mayoría necesaria para sacarla adelante. En plena tormenta política por la negociación entre su partido y los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Sumar, Junts per Catalunya, ERC, Bildu, el PNV y el BNG.

El libro recoge los mejores momentos de más de nueve horas de grabaciones para elaborar el documental de Manuel Lamarca en el que se hacía un repaso a la trayectoria personal y política de Guerra. Un documento en el que el ex vicepresidente del Gobierno se muestra directo y sin las cortapisas de «lo políticamente correcto», detallando los entresijos de la Transición, cómo se desarrolló la elaboración de la Constitución, el golpe de Estado del 23F, la histórica victoria del PSOE en 1982, su trabajo como vicepresidente o su salida del Gobierno. Sin olvidar al hombre detrás del político, su faceta más personal y familiar, así como sus gustos literarios, musicales o cinéfilos, enriquecidos por el trato con las personalidades de todo tipo que ha conocido a lo largo de su vida.

Además de Guerra y González, los dos protagonistas del acto, se da por seguro que acudirán al mismo el ex presidente de la Comunidad de Madrid y también expulsado de militancia Joaquin Leguina; el ex alcalde de La Coruña Francisco Vázquez; el ex líder del PSE Jesús Eguiguren; los ex presidentes de Extremadura y Andalucía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Rodríguez de la Borbolla o los ex ministros José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero y César Antonio Molina. Todos ellos se agrupan en torno al colectivo Fernando de los Ríos, muy crítico con las decisiones del presidente en funciones. Nadie descarta bajas voluntarias de alguna de estas personalidades, como rechazo a la purga de Sánchez en el PSOE, o incluso más expulsiones si no moderan sus manifestaciones públicas.