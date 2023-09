El PSOE expulsa a Nicolás Redondo por criticar también la amnistía de Sánchez a los golpistas

El PSOE ha decidido expulsar de forma definitiva al que fuera histórico dirigente del partido Nicolás Redondo Terreros, tras pronunciarse en contra de la amnistía. La dirección socialista, en la reunión celebrada el pasado lunes en Ferraz, tomó la decisión justificándola por su «su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita». Redondo Terreros, hijo del ex diputado socialista y ex líder de la UGT Nicolás Redondo Urbieta, lidera un grupo de militantes críticos con los pactos de Pedro Sánchez con Podemos, y los partidos independentistas. Su expulsión sigue a la del único presidente de la Comunidad de Madrid con carnet socialista, Joaquín Leguina.

La Comisión Ejecutiva Federal había abierto dos expedientes disciplinarios a Nicolás Redondo Terreros. Fue a raíz de las distintas opiniones vertidas a través de la plataforma La España que Reúne. El secretario de Organización, Santos Cerdán -que se ha encargado de su expulsión-, consideró que sus manifestaciones eran desleales respecto a otros compañeros de partido y a la dirección, además de contrario a los principios que rigen el PSOE.

La expulsión de Nicolás Redondo Terreros se debe a las manifestaciones que realizó semanas atrás en las que aseguraba que el PSOE de Sánchez «no representa la izquierda que España necesita». El histórico socialista lamentó que «es intolerable que el Gobierno se deje secuestrar por un prófugo» -en referencia a Carles Puigdemont-. Redondo Terreros también opinó que «el PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es delito».

En una rueda de prensa en Madrid como presidente del colectivo Fernández de los Ríos, tras las elecciones del mes de julio, el hoy ya ex militante del PSOE cargó contra la estrategia de su partido de alinearse con los que quieren romper el Estado y menosprecian la Constitución.

Redondo Terreros, en dicha rueda de prensa, repitió en distintas ocasiones que «ni les debo, ni me deben». Una afirmación que también ha dejado por escrito en varias columnas de opinión que ha publicado en los últimos días. Con ello quiso demostrar una vez más su independencia a la hora de trasladar sus opiniones públicas.

En diciembre del 2022 la dirección de Sánchez ya procedió también a la expulsión definitiva del ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. Como Nicolás Redondo Terreros, Leguina se había mostrado muy crítico con las decisiones del Gobierno de coalición. No obstante su expulsión fue por asistir a un acto de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «No me van a callar la boca», dijo entonces el ex presidente madrileño.

El PSOE abrió un expediente de expulsión a Leguina y también a Nicolás Redondo Terreros el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, por entender que ambos habían pedido el voto para la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP. Ambos la acompañaron en un acto de la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La decisión fue adoptada en la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas posterior a estos comicios.