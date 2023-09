El que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha confesado que votó al PP de Alberto Núñez Feijóo en las pasadas elecciones generales del 23J. «¿He votado a Feijóo porque soy de derechas? No, porque por encima de ser de izquierdas o de derechas, estoy a favor de la Constitución y estoy convencido de que Feijóo, y en general del PP, están a favor de la Constitución», ha afirmado Leguina.

«Yo he votado a Feijóo porque a mí me han quitado la militancia y, por tanto, la obligación de votar al PSOE. He votado a quien me parecía mejor o al que me parecía menos malo», ha sostenido el ex dirigente del PSOE este jueves en una entrevista a Espejo Público de Antena 3. «En la Constitución se pueden cambiar cosas, pero el espíritu de la Constitución, que es el espíritu de la reconciliación nacional, hay que mantenerlo», ha apostillado.

Joaquín Leguina fue presidente con el PSOE en la Comunidad de Madrid entre junio de 1983 y junio de 1995. También fue secretario general de los socialistas en la región entre diciembre de 1979 y febrero de 1991. Ha sido militante socialista durante décadas, hasta que en diciembre de 2022 fue expulsado del PSOE tras haber participado y apoyado a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas de mayo de 2021.

Leguina ha revelado que varios ex dirigentes socialistas tenían intención de votar a Feijóo en los comicios generales del 23J. «Iban a votar muchos más hasta que se tragaron el mensaje de que viene la extrema derecha y algunos se asustaron y dijeron ‘bueno, vamos a votar a Sánchez antes de que venga la extrema derecha’», ha indicado.

El ex líder socialista ha lanzado además un mensaje a PP y Vox en caso de que se repitan los comicios. «Si se repiten las elecciones, yo le pediría a PP y Vox que no cometan el error de entrar en ese juego y que digan que los únicos que ponen en peligro la convivencia entre los españoles son los separatistas», ha recalcado, al tiempo que ha instado a ambos partidos a recordar que Pedro Sánchez «se acuesta con los separatistas».

Sí a la manifestación

Por otro lado, Joaquín Leguina ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada el próximo 24 de septiembre en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la amnistía que le piden los separatistas a Pedro Sánchez para ganarse su apoyo en una hipotética investidura. «El PP tiene derecho a convocar este acto en Madrid y yo lo veo oportuno porque hay que protestar antes de que te den el estacazo», ha defendido.

El ex dirigente socialista no ha aclarado si acudirá finalmente a esta movilización. «Estoy muy mayor para ir, pero moralmente estoy con esa manifestación», ha asegurado con sorna.

Leguina considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no debería negociar con Junts porque plantea «la ruptura con la Constitución». «Carles Puigdemont representa el 1% de los votos y, además, la ruptura con la Constitución y la rebelión contra la democracia; no habría que hablar con él», ha enfatizado.

Por ello, le pide también al PSOE que considere una repetición electoral «porque si siguen hacia adelante van a atropellar la Constitución y al Tribunal Constitucional, que ya han invadido».