El PSOE de Pedro Sánchez ha expulsado al único dirigente socialista que ha conseguido gobernar la Comunidad de Madrid en toda su historia: Joaquín Leguina. Una decisión supuestamente justificada en la asistencia del ex presidente del Ejecutivo madrileño a un acto con Isabel Díaz Ayuso. Algo que él rechaza de plano y que recurrirá: «No me quedaré callado ni quieto, si hay que ir a un juez se va», ha defendido.

El Partido Socialista Obrero Español abrió un expediente de expulsión a Leguina y también a Nicolás Redondo Terreros el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, por entender que ambos habían pedido el voto para Ayuso y ahora ha decidido suspenderlos de militancia.

Leguina ya ha reaccionado y no comparte la decisión de su partido. Señala que en el primer pliego de cargos que presentó el PSOE contra él para pedir su expulsión no aparecía que fuera por apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ahora el propio partido, en boca de su portavoz Pilar Alegría, ha desvelado que fue precisamente por ese supuesto apoyo que dio en las pasadas elecciones a la popular.

El proceso de expulsión de Leguina del PSOE arrancó después de que el socialista acudiera a un acto con Ayuso. Precisamente Leguina ha explicado que la Fundación Alma Tecnológica, que preside Nicolás Redondo y a la que él pertenece, invitó a todos los candidatos que concurrían a las elecciones autonómicas de mayo de 2021 y que la única que acudió fue Isabel Díaz Ayuso.

«Nunca me acusaron de eso, aunque como salió en la televisión y en la radio debió ser eso y ahí lo han tenido aparcado hasta ahora que he debido decir algo que no le ha gustado a Pedro Sánchez y han tomado la decisión», ha defendido el ex dirigente socialista en una entrevista en la cadena Cope.

Y ante esto ya avisa que no asumirá esta decisión sin pelear y consultará a sus abogados si puede recurrirlo: «Yo no me voy a quedar callado, bajo ningún concepto, ni quieto. Si hay que ir a un juez se va». Leguina ha asegurado que es «un socialdemócrata clásico» y que no cree que se haya movido de su posición, como tampoco cree que lo hayan hecho el ex presidente Felipe González o el ex vicepresidente Alfonso Guerra.

Ha dicho, a preguntas del periodista, que tiene la sensación de que los partidos políticos antes eran otra cosa porque se respetaban las corrientes internas. «Llevo muchos años en el PSOE y en el Comité Federal no se aplaudía al jefe jamás y se le criticaba todos los días», ha indicado, antes de agregar que se empezó a aplaudir con José Luis Rodríguez Zapatero.