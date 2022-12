Joaquín Leguina: «Sánchez apunta a ser un peligro para la democracia»

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina cree que «Pedro Sánchez apunta a ser un peligro para la democracia» y considera que «hay un intento de golpe institucional» por parte del presidente del Gobierno y sus socios y cree que hay un asalto «muy peligroso al Tribunal Constitucional para ponerlo a su servicio». Leguina es claro. Si Sánchez cede a la pretensión independentista de dar encaje legal a un referéndum, «sería el final de la Constitución y de España como nación». Joaquín Leguina califica a Pedro Sánchez como «un oportunista y un aventurero; inteligente, nada estúpido».

«Es todo muy peligroso», ha señalado al hilo de la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para controlar el tribunal de garantías y de las reformas «a petición del oyente» de la sedición y la malversación. «Para que me apoyen los de ERC los presupuestos, cojo el Código Penal y lo cambio a petición del oyente. Es que ha cambiado los dos delitos por los que fueron condenados por el Tribunal Supremo. Deja al Supremo a los pies de los caballos. ¡Hombre, no me fastidie!», exclama al respecto.

Leguina cree que para terminar de controlar a los jueces «a Sánchez le queda mucho trabajo» y señala: «Confío en que no le dé tiempo». El veterano dirigente socialista cree que el PSOE con Sánchez «va directo a una derrota electoral merecida». Para Leguina, el secretario general de los socialistas ha abandonado a los ciudadanos que se sienten de centro izquierda, socialdemócratas, también fuera del PSOE, «para acostarse con el separatismo».

Expulsado del PSOE

El único presidente de la Comunidad de Madrid que ha tenido el PSOE acaba de ser expulsado del partido tras casi medio siglo de militancia. Leguina cuenta en HOY RESPONDE de OKDIARIO que presentará alegaciones y, en su caso, recurrirá su expulsión a los tribunales porque se ha vulnerado -dice- su derecho a la libertad de expresión. Reconoce que «siempre duele», pero que tiene «ya una edad en la que estas cosas» le «resbalan un poco».

En este sentido, indica que Sánchez le ha expulsado porque «ve en el horizonte que va a haber voces dentro del partido que le van a poner las peras al cuarto y dice ‘voy a dar ejemplo’». «Yo soy el chivo expiatorio», sentencia. Sobre todo, considera que «es una injusticia» que le utilice «para amenazar a los demás».

La dirección del PSOE ha justificado su expulsión afirmando que apoyó a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo de 2019. Leguina explica que en el expediente de expulsión no se decía nada de eso y aclara: «Yo no apoyé a Ayuso políticamente ni falta que le hacía porque barrió al PSOE y a la izquierda y todavía se están rascando».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, le acusó de ser poco elegante con el PSOE. Leguina le responde: «En todo caso, habrá sido con el sanchismo. Yo no he insultado nunca a nadie, ni siquiera a Sánchez. Esa señora [por Robles] no me tiene que dar lecciones de elegancia».

Juan Lobato

Joaquín Leguina, que lideró durante varios lustros el único momento álgido del socialismo madrileño, habla con afecto de Juan Lobato, su actual líder: «Le deseo lo mejor. Conozco a su padre». Sin embargo, sigue sin ver rival para Ayuso: «Juan Lobato es un chaval valioso y ha sido un buen alcalde, pero lo tiene crudo. Lo tiene muy mal. Para qué lo vamos a ocultar».

Si, tras las alegaciones, Ferraz confirma la expulsión de Leguina del partido, Sánchez habrá dejado al PSOE sin el único presidente socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid en su historia. Sonríe y dice: «Él sabrá lo que hace».

«Y después de Sánchez, ¿qué?», le preguntamos. «Esa es la pregunta del millón”, contesta. «Tendrán que ser los jóvenes los que tomen el relevo y tendrán que pensar que tienen que volver a representar a la gente sensata de centroizquierda de España, alejándose de feministas de última hora y de ecologistas de última hornada».