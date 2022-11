Enrique López: «Sánchez es el responsable del sí es sí y en un país normal caería todo el gobierno»

«Sánchez es el responsable y en un país normal caería todo el gobierno». Es lo que opina Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid sobre el fiasco de la llamada Ley del sólo sí es sí y las rebajas y excarcelaciones de violadores gracias a la norma legislativa estrella de Irene Montero como ministra de Igualdad.

En una entrevista con HOY RESPONDE de OKDIARIO, el consejero madrileño hace responsable directo al presidente del Gobierno y no sólo a la ministra. Enrique López suma al resto de ministros a la nómina de responsables recordando que el ejecutivo toma decisiones colegiadas. Y también hace responsables a todos los grupos del Congreso, salvo PP y Vox, incluido Ciudadanos, que aprobaron semejante chapuza.

Enrique López habla de «indignidad», de «situación absolutamente vergonzosa sin precedentes» y de los insultos «intolerables» de una ministra como Montero a los jueces acusándoles de prevaricar. Denuncia la «pulsión antidemocrática de este gobierno, que no respeta la división de poderes».

La ley era innecesaria

Enrique López cree que la llamada Ley del sólo sí es sí no era necesaria. Recuerda que todo surgió con el caso de La Manada: «El responsable de todo esto es Sánchez. Les molestaba que hubiera una categoría de abusos sexuales junto a la de agresión sexual, que en otros países funciona con normalidad».

Para López, «el Código Penal anterior ya dejaba claro que la falta de consentimiento determina el delito. No hace falta el sí es sí. Para que haya un delito de abuso o de agresión sexual no puede darse el consentimiento de la víctima. Es algo que ya tenían claro hace muchos años el Código Penal y los jueces cuando lo aplicaban». Dice el consejero que «es una cuestión de prueba y por más que este gobierno quiera, la valoración de la prueba está residenciada en el poder judicial».

El Supremo no cambiará nada

El gobierno y los medios progubernamentales destacan estos días la «rapidez» con la que el Supremo va a sentar jurisprudencia, tal y como dijo el presidente Sánchez en Bali, como si ello fuera a cambiar las cosas. Pero Enrique López señala que el margen del Tribunal Supremo es escaso para revertir las rebajas de condenas y excarcelaciones de los violadores que ya se están produciendo. En cuanto la ley entra en vigor, los tribunales tienen la obligación de revisar de oficio los casos en los que el nuevo texto beneficie al reo.

«El Supremo -explica Enrique Lopez- se va a pronunciar sobre recursos de casación a condenas de las audiencias provinciales. Lo que es lo que podríamos llamar ‘la revisión de la revisión’ está muy limitada y eso no va a llegar al Supremo. De manera que, quien informó al presidente se equivocó. Los jueces ya están haciendo lo que tienen que hacer porque el Código Penal es muy claro. La revisión ha de producirse de oficio si hay un cambio penal o a instancia de parte o oyendo siempre al reo. Y esto es lo que hay».

Sánchez como Hugo Chávez

Frente a la chapuza de esta ley «por no incluir una disposición transitoria como en cualquier reforma del Código Penal», Enrique López ve, sin embargo, mucho en interés en concretar perfectamente las reformas de la sedición y la malversación, pensadas ad hominem para los socios golpistas catalanes del PSOE y para el caso de los ERE y Griñán: «Hay sí que saben lo que buscan».

Enrique López cree que «Sánchez está desarmando la defensa penal de la Constitución” y que su “pulsión antidemocrática» está siguiendo la estela de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela: «Esto recuerda a procesos de involución democrática como el de Chávez. Lo primero que hizo es controlar a los jueces y luego a los medios de comunicación. Y poco a poco las democracias van muriendo sobre esa base».

Constata el consejero que «hoy las democracias no se acaban con asonadas ni tanques en las calles. Hoy se acaban yendo a atacar la división de poderes”. El consejero madrileño tiene claro que eso y “el manoseo del Código Penal ha hecho que, con Sánchez, haya caído la calidad de nuestra democracia en todos los rankings internacionales».

Enrique López destaca que este «es un gobierno que está a gusto con Bildu, pero que se siente incómodo con las víctimas del terrorismo, que son lo mejor que tiene nuestra democracia».

Valle de los Caídos

Al hilo de Bildu, López cree que Alberto Núñez Feijóo tendrá que derogar la Ley de Memoria Democrática «en su primer Consejo de Ministros». El consejero madrileño reitera que el ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso «está decidido a proteger el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid y todo aquello que sea expresión de la cultura y el arte». Para Enrique López, la izquierda mezcla, nuevamente, en el caso del Valle de los Caídos, ideología y arte.

Preguntado si cree a Pedro Sánchez capaz de derribar la cruz del Valle de los Caídos responde rotundo: «No. En absoluto». Y lo repite dos veces. Pero lo que está claro es que, por si acaso, Ayuso se dispone a blindarla. Un Sánchez desesperado antes de las elecciones generales puede ser un león herido dando sus últimos zarpazos. Y ha demostrado ser capaz de todo y de cualquier cosa.

Juan Lobato y Mónica García

La excarcelación de violadores gracias al gobierno Sánchez y a Irene Montero ha llevado al segundo plano en los medios de comunicación el conflicto y la manifestación por la sanidad pública del domingo en Madrid. «Juan Lobato le puso los autobuses y el escenario a Mónica García», opina el consejero. López cree que Lobato es el «delegado del gobierno de Sánchez» en Madrid y que va a llevar al PSOE «a ser la cuarta fuerza política».

Para Enrique López, la manifestación del domingo pasado «fue política»: «Ahí no preocupaban las urgencias extrahospitalarias o la atención primaria. A esos políticos solo les preocupaba montarle un chapapote a Isabel Díaz Ayuso para que no consiga la mayoría absoluta en mayo». Y distingue: «¡Cómo no vamos a atender las reivindicaciones de los médicos! Y además lo merecen».