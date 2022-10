Edmundo Bal: «Bolaños me dijo literal que ‘por encima de su cadáver’ cambiar el sistema del CGPJ»

“¿Por qué el PP no bloquea la renovación del CGPJ mientras Sánchez no renuncie a reformar la sedición?” “Ya se dice que el PP podría ceder uno de sus vocales al PNV para que el PSOE pueda ceder otro a ERC” “El PP es el Partido Popular Sanchista. Feijóo tampoco cambiará el sistema de elección del CGPJ” “Cándido Conde-Pumpido no es la persona idónea para presidir el Tribunal Constitucional”