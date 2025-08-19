Mapa de la DGT del estado de las carreteras de España cortadas por los incendios

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene actualizado su mapa en tiempo real de incidencias ante la ola de incendios que asola gran parte del país. El organismo de tráfico alerta a los conductores sobre cortes, desvíos y dificultades de circulación causados por el fuego y el humo en Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias, entre otras comunidades.

La DGT ha informado este lunes de que la N-621, a la altura de la montaña oriental leonesa, permanece cortada al tráfico entre los kilómetros 115 y 122, en el tramo comprendido entre Portilla de la Reina y Vejo, debido a la nula visibilidad causada por el humo y el polvo en suspensión. Se trata, de momento, de la única carretera nacional completamente cerrada por incendios forestales.

Aunque la DGT sólo da como cerrada esa carretera nacional, numerosas carreteras secundarias permanecen cortadas en el noroeste peninsular, especialmente en la provincia de Orense, la más castigada por el fuego en Galicia. Entre las vías afectadas figuran la OU-113 y la OU-114, así como varios tramos locales en municipios como Larouco, Oímbra, Chandeja de Quejia o A Mezquita.

En Castilla y León, el humo obliga a restricciones en la CL-615 (Palencia) y en varias carreteras provinciales de León y Zamora (LE-2711, LE-5228, ZA-103, ZA-104). En Extremadura, se encuentran afectadas las comarcales CC-218, CC-219, CC-224 y CC-234, principalmente en la provincia de Cáceres. En la Comunidad de Madrid, la M-104, en el entorno de Colmenar Viejo, sufre cortes intermitentes.

Carreteras cortadas por la DGT

A continuación mostramos todas las carreteras que se encuentran cortadas por los devastadores incendios que asolan España.

Castilla y León

N-621 (tramo entre Portilla de la Reina y Vejo).

LE-133 (Valdeviejas).

PP-2114.

PP-2113.

PP-2116 (La Pernía).

ZA-102 (Pías).

Galicia

OU-113 (tramo entre Larouco y A Mezquita).

OU-114 (tramo entre Oímbra y Chandreja de Quejia).

N-525 (tramo en A Gudiña).

ZA-103.

ZA-104.

Extremadura

N-630 (Aldeanueva del Camino).

CC-206 (Almendral).

CC-213 (Villar de Plasencia).

CC-214 (Jarilla).

CC-218 (Casas del Monte).

Asturias