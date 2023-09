El ex presidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado a los partidos constitucionalistas españoles de «ejércitos borbónicos contemporáneos», en alusión al asedio de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 por parte de las tropas borbónicas, hecho histórico por el que se conmemora la Diada de Cataluña. Así se ha pronunciado este lunes en un mensaje de audio grabado en un acto de la Comisión Independentista Fossar de les Moreres y la ANC, en el que han intervenido la presidenta de la organización independentista, Dolors Feliu, y el presidente de Estat Català, Josep Andreu, entre otros.

«Los tiempos y las formas ciertamente han cambiado mucho, pero el objeto es el mismo. Con la caída de Barcelona sabemos que Cataluña perdió su libertad», ha asegurado Carles Puigdemont, que ha añadido que Cataluña también comenzó a perder su identidad, algo que, según él, es aún reconocible en la legislación española.

El ex presidente ha asegurado que los partidos constitucionalistas «no habrían dudado de qué lado de la muralla se habrían situado ahora hace más de 300 años», y ha criticado que desde entonces se inició una persecución contra la lengua catalana.

«Reivindicar la nación»

Puigdemont ha afirmado que la Diada es un día de memoria, y ha llamado a reclamar «no solo la libertad y la independencia, sino que hay que reivindicar desacomplejadamente la nación». Además, ha puesto en valor la ‘cultura del Fossar’, en referencia a la gente que acudía el 11 de septiembre al Fossar de les Moreres en Bercelona «desde el principio, cuando el movimiento independentista era extraparlamentario».

Por su parte, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha apelado a la movilización en la manifestación convocada para la tarde y ha pedido no oír a «las voces que despistan» y que apuestan «por ir por otros caminos» que no son «exactamente» el de la Asamblea, entidad para la que «todos los caminos solo son buenos si conducen a la independencia». Además, ha advertido de que la independencia no llegará de la mano de «los políticos» sino de «la calle»: «Haremos temblar el país queriendo la independencia. Solo con un terremoto la conseguiremos», ha añadido Feliu.

Al inicio del acto, el presidente de Estat Català y ex alcalde de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu, ha trasladados su apoyo a Puigdemont, al que ha definido como «la última esperanza en generaciones» del independentismo.

Barcelona

Estas llamativas declaraciones han tenido lugar en el acto de la Diada celebrado en Barcelona, cuyo gobierno municipal ha entrado en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE, que obtuvo la Alcaldía pese a no ser la fuerza más votada, gracias al apoyo de los Comuns y el Partido Popular, ha ofrecido a Junts entrar en el gabinete del alcalde Jaume Collboni si los de Carles Puigdemont dan sus siete votos al secretario general socialista. El PSC gobierna en solitario, con sólo 10 de los 41 concejales municipales, desde el pasado mes de junio.

El actual alcalde logró el cargo gracias al apoyo del PP para evitar precisamente la entrada por primera vez de los separatistas en el gobierno de la Ciudad Condal. Algo que ahora Sánchez se dispone a hacer para permanecer cuatro años más en La Moncloa. El candidato del PP, Daniel Sirera, aseguró en el pleno de constitución que «si no apoyo a Collboni, Barcelona tendría hoy alcalde independentista gracias a Vox». Los socialistas ya dejaron claras sus preferencias a las pocas semanas, al pactar la Diputación de Barcelona con los Comuns y ERC, dejando fuera de la ecuación a una fuerza constitucionalista como el PP que antes les había regalado el consistorio barcelonés.