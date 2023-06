Despectivamente, les llaman «históricos» para restar así importancia a sus opiniones. Pero no todos están jubilados y algunos de ellos acumulan mucha experiencia que, a día de hoy, les podría servir a los actuales dirigentes del PSOE para evitar un descalabro total en las elecciones del 23 de julio. Desde Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina a José Carlos Díaz, pasando por Cándido Méndez, Juan Carlos Ibarra, José Luis Corcuera, Tomás Gómez o Ignacio Varela. Todos ellos se han reunido este jueves en Madrid en un acto organizado por el Colectivo Fernando de los Ríos con el objetivo de tener un debate en torno a la situación de su partido que el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha querido hacer. «No se puede hacer de un partido una organización personal», ha denunciado Nicolás Redondo Terreros.

Ha habido propuestas y autocrítica. Mucha más de la que ha hecho la dirección de Sánchez hasta hoy. Sobre todo por la política de pactos y alianzas suscritas por el presidente del Gobierno para mantener el poder. «No sé si el pacto con Podemos le ha quitado el sueño a Sánchez, pero nos ha quitado la ilusión al PSOE, somos un partido resignado y capaz de hacer cualquier aritmética estrambótica para gobernar», ha expresado Nicolás Redondo Terreros. Una validación de todos, también de Bildu, «con los que no hay que pactar», que «nos ha hecho perder la ilusión por ganar», ha subrayado Redondo Terreros. Durante su intervención, ha querido bromear con que «espero que no sea motivo de expediente disciplinario» apostar por acuerdos con el PP. «No les considero enemigos, son adversarios con los que tenemos obligación de pactar», ha querido reflexionar Redondo Terreros.

Históricos

Los asistentes, muchos de los cuales han sido ministros y altos cargos del Gobierno en décadas anteriores, culpan a los poderes que ha dado Sánchez a Podemos y Bildu como principal responsable del descalabro electoral del pasado domingo, 28 de mayo. «No puede ser que los herederos de ETA presenten la ley de memoria democrática ni que Podemos apruebe una ley del sólo sí es sí como la que se aprobó y dejó en la calle a tantos violadores», se ha pronunciado Nicolás Redondo Terreros sobre dos de las iniciativas legislativas del Gobierno de Pedro Sánchez.

En sus reflexiones, aceptan el adelanto electoral, pero creen que el presidente del Gobierno se equivocó con la fecha, ya que, a su juicio, «nos ha hurtado el debate para hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido». «No es de valientes hacer un órdago, de valientes es enfrentar la realidad», ha explicado Nicolás Redondo Terreros sobre el último golpe de timón de Pedro Sánchez. En su opinión, «la huida de los que van hacia adelante, con apuestas superiores como si España fuera un casino, es muy peligrosa».

El ex diputado y ex delegado del Gobierno en Cantabria Pedro Bofill ha manifestado que el objetivo de esta reflexión colectiva es porque «queremos primar el consenso». Un acuerdo que ha puesto en valor el ex secretario general de la UGT en relación con el trabajo que han hecho los sindicatos y la patronal en materia de avances sociales. El sindicalista, por eso, ha advertido que «no se puede hacer contrabando electoral con los avances del diálogo social». Bofill, por su parte, ha lamentado que «estamos asistiendo a un parlamentarismo presidencialista que incluso diluye la separación de poderes». Algo que Redondo ha comparado con el «bolivarianismo».

El ex secretario general del Partido Socialista en el País Vasco Nicolás Redondo Terreros ha explicado que «ya venía reflexionando sobre esto antes del 28M, por lo que nadie me puede tildar de oportunista». «Si fuéramos oportunistas, la solución sería muy fácil: aplaudir a lo soviético, aunque perdamos», ha sentenciado el hijo del histórico dirigente socialista con el que comparte nombre. Lo que ocurrió el pasado domingo, en referencia a la debacle del PSOE, según se ha pronunciado: «Sólo puede dejar perplejo a Tezanos».

Redondo ha manifestado que «no me gustaría que todo lo que hemos conseguido se fuera por el desagüe por culpa de comportamientos populistas». El ex diputado vasco ha afirmado que «no estoy dispuesto a estas alturas a que nadie me diga lo que tengo que decir y mucho menos que me hagan callar». «El PSOE no es una secta, los afiliados no somos feligreses», ha sentenciado el portavoz del Colectivo Fernando de los Ríos este jueves.

Mientras, Nicolás Redondo no ha querido concluir su intervención sin lamentar que «ayer escuché discursos por parte de los míos, parecidos a los que se pronunciaban en los años 30». «Y no tienen sentido», ha zanjado el ex diputado, que ha querido hacer hincapié en que «insistir en los tonos de confrontación total a mí me disgusta». «Lo peor que se puede hacer es tomar a los ciudadanos por tontos, pensar que se puede llevar el rebaño con el ladrido de un perro», ha sentenciado el ex líder de los socialistas vascos sin hacer mención de forma directa a las declaraciones de Pedro Sánchez en los últimos días.