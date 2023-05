Sánchez al PSOE para justificar el adelanto: «Es ganar ahora o desangrarnos hasta diciembre y morir»

Con los mismos argumentos que minutos antes había hecho el anuncio a la opinión pública. Sin salirse ni un milímetro del guion. Pero con una frase muy ilustrativa, que resume a la perfección este movimiento a la desesperada: «Es ganar ahora o desangrarnos hasta diciembre y morir». Así ha justificado Pedro Sánchez a sus colaboradores la decisión de adelantar las elecciones al próximo 23 de julio tras el batacazo en las municipales y autonómicas.

Con una hora y media de retraso sobre la hora inicial en la que se iba a reunir la Ejecutiva del PSOE en Ferraz, con muchas caras largas y una evidente preocupación, el presidente del Gobierno ha expuesto ante una dirección socialista completamente anestesiada su análisis de la situación. Con «poca autocrítica por su parte», más allá del lastre que ha supuesto gobernar con los morados: «La coalición con Podemos nos ha hecho mucho daño». Pero no ha dicho nada de lo que, según un estudio de daños encargado por el partido hace unos meses, les está haciendo perder votos de verdad: los acuerdos con Bildu y ERC.

Ningún dirigente de la ejecutiva socialista le ha llevado la contraria. Si bien alguno ha expresado sus dudas de que fuera un movimiento acertado. «Toca remar todos en la misma dirección», les ha pedido el secretario general, «y ponerse las pilas». Han asentido con la cabeza, se trata de salvar su propio pellejo. Un alto cargo del Gobierno ha tratado de calmar los ánimos afirmando que «nuestro electorado no se ha ido, se ha quedado en casa, por lo que nos van a seguir votando».

En la sala de máquinas de Ferraz vuelven al mantra de que «hay partido hasta el minuto 90». En su exposición de motivos para justificar una decisión de tal calado, que haciendo uso de su prerrogativa personal de disolver las Cortes no había comunicado previamente a nadie, Sánchez ha dicho a los suyos que «la economía no va a mejorar de aquí a final de año por la subida de los tipos, no íbamos a tener estímulos positivos en seis meses». Por eso Pero Sánchez ha apretado el botón del adelanto de elecciones cuando prácticamente nadie se lo esperaba.

Otra cuestión que se ha expuesto en la reunión de la Ejecutiva Federal es que con la convocatoria de elecciones anticipadas, cambiando por completo el discurso de lo que se hablaba este lunes, «hemos evitado una apertura en canal del partido como había ocurrido en otras ocasiones». Sánchez se ha adelantado a todos disolviendo las Cortes, incluso a los que tenían redactado su discurso de dimisión. Sólo el extremeño Guillermo Fernández Vara ha seguido hacia adelante con sus planes y ha pedido su reingreso a su plaza como médico forense.

«Hay que ir a por Feijóo», ha planteado otro colaborador de Sánchez durante la reunión, forzando al PP a pactar con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas donde se celebraron elecciones este domingo. «¿Cómo va a quedar la imagen del Feijóo moderado, yendo de la mano de Santiago Abascal?», se preguntaba en voz alta. Otra colaboradora ponía un poco de cordura al recordar que «hasta ahora el avivar el miedo a la ultraderecha no nos ha dado ningún tipo de resultado».