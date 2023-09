La expulsión de Nicolás Redondo Terreros del PSOE se ha hecho sin garantías para el afectado y sin respetar los normas que rigen la organización. La dirección de Pedro Sánchez se ha saltado los estatutos para proceder a su baja definitiva en menos de un mes. Sin pasar por la Comisión Federal de Ética y Garantías que debería haber escuchado las alegaciones de Redondo Terreros en un proceso que por norma general dura entre seis meses y un año. En esta ocasión se ha resuelto en menos de un mes.

Los motivos que la Secretaría de Organización, que dirige Santos Cerdán, esgrime para expulsar al político vasco se circunscriben a varias manifestaciones públicas realizadas por Redondo entre los pasados 18 de agosto y 3 de septiembre. Apenas hace tres semanas. Lo que no ha dado tiempo material a la dirección para tramitar el expediente disciplinario previo a cualquier expulsión. Sánchez ha optado por una purga directa bajo la acusación de «reiterado menosprecio» a las siglas del partido.

Los estatutos del PSOE aprobados en el 40 Congreso celebrado en Valencia, en el punto 1 j del artículo número 9 del capítulo 1, que recoge los principios organizativos comunes, deja claro que para ser expulsado del partido el afiliado debe «ser sancionado/a por el órgano competente con la expulsión del PSOE tras la tramitación del preceptivo expediente disciplinario razonado, motivado y contradictorio, de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos Federales y el Reglamento Federal de Desarrollo». Un informe que ni tan siquiera se ha encargado.

Según fuentes socialistas, la expulsión se produjo el pasado lunes durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. Ferraz alega que la decisión «no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país». Se refieren a las múltiples declaraciones realizadas en las últimas semanas por el ex dirigente socialista contra la posibilidad de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda llegar a un acuerdo con Junts para gobernar a cambio de una Ley de Amnistía para el huido de la justicia Carles Puigdemont y otros implicados en el procés.

Las declaraciones de Redondo Terreros

El primer artículo objeto de la expulsión definitiva de Nicolás Redondo Terreros del PSOE se publicó a mediados de agosto. En él, publicado en la plataforma La España que reúne, el ex dirigente socialista calificó como «inadmisible» que los españoles «dependamos» de un político independentista fugado. «El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito», argumentó el socialista, que tildaba de «intolerable» que el Gobierno «se deje secuestrar por un prófugo».

Días más tarde, en declaraciones a Canal Sur Radio, Redondo Terreros aseguró que la Ley de Amnistía estaba hecha y a la espera del mejor momento para sacarla adelante. Por ello cargó contra el PSOE asegurando que está «famélico» tras perder poder autonómico y municipal y se mostró muy crítico con que la «única forma de mantener el chiringuito» sea estando en el Gobierno aunque lo logren tirando por la borda la Transición.

En esa misma línea, el pasado 3 de septiembre escribió un artículo de opinión en el que afirmaba que de aprobarse la amnistía no se haría por una reconciliación entre españoles sino «para obtener unos cuantos votos en el Parlamento e ir tirando». «No será sólo Sánchez y su camarilla; será el PSOE, todo y completo, el que en ese salto acrobático destruya lo que protagonizó», en referencia a las últimas décadas de democracia.

«Ni me deben ni les debo. Y con la libertad de tener la cuenta saldada puedo decir sin que me tiemble la voz que la formación de ningún Gobierno y menos las pretensiones de ninguna persona merecen el sacrificio de lo más apreciable que tenemos cada uno de nosotros: la dignidad», señalaba el texto. Unas afirmaciones que había realizado también a finales de julio, en Madrid, en el contexto de una rueda de prensa como portavoz del colectivo Fernández de los Ríos que reúne a varios históricos críticos con el PSOE de Sánchez.

Así, tras estas afirmaciones y otras que ha ido realizando durante las últimas semanas, posicionándose contra una posible ley de amnistía y a favor de un acuerdo entre el PP y el PSOE, su partido ha decidido expulsarle.

Fuentes de la dirección federal del PSOE aseguran que el ex secretario general del PSE «no hizo alegaciones para defenderse durante el proceso» por lo que se ha acordado la expulsión, algo que niegan desde el entorno de Redondo. Las fuentes socialistas consultadas explican que ocho millones de votantes merecen respeto y también lo merece, aseguran, una organización con 140 años de historia.

El que ha acabado con su expulsión definitiva como afiliado del PSOE no es el primer expediente que el PSOE abría a Nicolás Redondo. Ya lo hizo en mayo de 2021 cuando también se lo abrió al ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, también expulsado por participar en un acto junto a Ayuso.

El partido consideró que ambos habían pedido el voto para la candidata del PP en las elecciones autonómicas de mayo de ese año. En septiembre de 2021, el PSOE sobreseyó el expediente contra Redondo, que sí había presentado alegaciones contra las acusaciones que se le hacían, aunque prosiguió el que había abierto contra Leguina, quien acabaría siendo expulsado del partido el 7 de diciembre de 2022.