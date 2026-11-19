La Generalitat de Cataluña, que preside Salvador Illa, concedió el pasado 4 de noviembre una batería de subvenciones a los medios en catalán en plena precampaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

Según los registros, la convocatoria de estas subvenciones sumaba 2,2 millones de euros para «proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital y en soporte de papel, en catalán o en aranés».

De acuerdo con los registros de la Generalitat, el 4 de noviembre es la fecha de concesión de estas ayudas, apenas unos días antes de que se diera el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 29-N, donde Cataluña vuelve a ser un territorio clave para el futuro de Pedro Sánchez y el PSOE.

El diario La Vanguardia, del Grupo Godó, ha recibido subvenciones por 318.500 euros, según se muestra en los registros. Es el diario que más fondos ha recibido de la Generalitat de Salvador Illa en esta convocatoria.

Por su parte, El Periódico de Cataluña, que edita el grupo Prensa Ibérica, recibió dos subvenciones: una por 165.911 euros y una segunda por 9.200 euros.

La editorial Premsa Periódica Ara, que edita el independentista Diari Ara, ha recibido en esta ocasión también dos subvenciones de 232.336 euros y una segunda por valor de 24.000 euros. Además, en julio de este año recibió otros 14.400 euros de la Generalitat de otra partida de 18.000 euros que convocó el Gobierno de Illa.

Otro de los diarios que ha recibido ayudas de la Generalitat de Illa de esta partida de 2,2 millones es el diario Público, de Jaume Roures, ex accionista y ex gestor de Mediapro. El diario Público, que también se edita en catalán, ha recibido 16.000 euros del Gobierno autonómico para fomentar el uso del catalán.

Este diario es ahora propiedad en solitario de Roures, después de que rompiera con su ex socio Tatxo Benet. Benet, que se mantuvo en la presidencia de Mediapro cuando el fondo chino que controla la productora despidiera fulminantemente a Roures en octubre de 2023, decidió venderle por un euro su 50% en el diario a Roures.

Holders Solutions, editora del diario La Mañana, ubicado en Lérida, ha recibido algo menos, 10.000 euros en total. Cifra muy inferior a la que recibió en 2025, que fue de más de 160.000 euros. En 2024 había recibido 6.500 euros.

Diari de Girona también se ha llevado una parte de las subvenciones este año. En concreto, 41.000 euros.

De acuerdo con los registros de Hacienda consultados, este año no ha recibido ni un euro de Illa la editora de El Punt Avui, Hermes Comunicacions, que en 2025 recibió del Gobierno autonómico 750.000 euros de la partida dedicada a los medios digitales en catalán.

Tampoco aparece este año entre los subvencionados Diari d’Andorra, que el año pasado recibió más de 131.000 euros.

El Diari Segre, de Lérida, también ha recibido una parte del pastel repartido por Illa a las puertas de la campaña electoral. A este diario se le han adjudicado dos pagos de 24.000 euros y 7.635 euros.