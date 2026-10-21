ENERGÍA

Iberdrola dispara un 10% su beneficio con 5.816 millones y confía en batir récord de ganancias este 2026

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 34.405 millones de euros

Iberdrola,
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Alba Martín

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 9,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la plusvalía neta de 953 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox, informó la compañía, que mejoró de nuevo sus previsiones para 2026 y apunta a unas ganancias récord al cierre del año.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 34.405 millones de euros, con un aumento del 8% frente a los 31.871 millones de euros del mismo periodo de 2025.

Con estas cifras, Iberdrola ha mejorado de sus perspectivas para 2026, con un crecimiento esperado de al menos el 10% en el beneficio neto ajustado, frente al más del 8% de su previsión anterior. La energética, que en 2025 obtuvo ya un beneficio neto ajustado récord de 6.231 millones de euros, apuntaría así a unas ganancias para este año de unos 6.900 millones de euros.

Asimismo, la compañía señaló que su objetivo es mantener ese crecimiento medio anual del 10% en el beneficio neto ajustado en los próximos cinco años.

El beneficio neto ajustado de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán alcanzó los 5.140,5 millones de euros, un 8,8% más frente a septiembre de 2025, una vez excluida del resultado de 2026 la plusvalía neta tras la desinversión de México e incluyendo el impacto positivo de los ‘capital allowances’ en Reino Unido (277,6 millones de euros).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 11.890,6 millones de euros a cierre de septiembre, con un incremento del 7,5%, impulsado por la aceleración del crecimiento en redes.

Un 13% más invertido

Iberdrola impulsó sus inversiones un 13% en el periodo, hasta los 10.087 millones de euros, con cerca del 75% de ellas destinadas al Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, para impulsar su apuesta estratégica pro la electrificación. Así, las inversiones en Redes de la eléctrica crecieron un 28%, hasta los 6.277 millones de euros, representando el 62% de la inversión total de la compañía.

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