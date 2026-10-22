El PP ofrece a Vox la renuncia inmediata de senadores del cupo autonómico para cedérselos sin esperar a las elecciones de 2027

El PP está dispuesto a forzar la renuncia de senadores suyos del cupo autonómico para cedérselos a Vox sin esperar a la conformación de los nuevos parlamentos regionales que salgan de las elecciones del 23 de mayo de 2027, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes populares.

De cara a las generales del 29-N, el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue mostrando recelo a la integración de candidatos «independientes» propuestos por Vox en las listas del PP a la Cámara Alta (el famoso 2+1), con los problemas legales que ello podría suponer.

Así las cosas, la fórmula para sumar fuerzas ante la coalición izquierdista Senado de Progreso pasa principalmente, a juicio de los populares, por esta cesión rápida de senadores a Vox a cambio de que los de Santiago Abascal no se presenten a la Cámara Alta, fundamentalmente en las circunscripciones más sensibles.

Esta fórmula ya se puso en práctica en Extremadura tras el acuerdo que alcanzaron PP y Vox, y que supuso que el senador del PP que ya había sido designado por el Parlamento extremeño tras las elecciones del pasado diciembre, Laureno León, renunciara para dejar el acta a Ángel Gordillo, de Vox. El otro escaño por designación autonómica de los dos que corresponden a Extremadura fue ocupado por el socialista Manuel Borrego. Igualmente, en Aragón, un senador fue para Vox —cedido por el PP en virtud del pacto de gobernabilidad tras las elecciones de febrero— y el otro para el PSOE.

Por ejemplo, en Andalucía, donde PP y Vox habrían de sumar fuerzas en la mayoría de circunscripciones —con la salvedad de Almería—, los populares tienen margen de maniobra entre sus cuatro senadores por el cupo autonómico. Aquí se podrían producir renuncias y que esos escaños —en un número a pactar— pasaran a Vox, que actualmente cuenta con dos senadores por este cupo en esta comunidad. También en Castilla y León, el PP dispone de dos senadores de esta categoría para una eventual cesión a su socio de Gobierno.

No obstante, estas renuncias, añaden las fuentes citadas del PP, no tienen por qué producirse en las comunidades donde se han celebrado elecciones regionales recientemente (como Andalucía o Castilla y León), pues también podrían darse en autonomías que irán a las urnas en los comicios de mayo de 2027. Sin esperar a la conformación de los nuevos Parlamentos y a la designación de senadores por el cupo autonómico.

Las fuentes del PP ponen aquí el ejemplo del propio Feijóo y de su lugarteniente Miguel Tellado, que aterrizaron en el Senado en 2022 por la vía rápida tras la renuncia de los senadores gallegos del PP Juan Serrano y Elena Muñoz. La única diferencia aquí con el caso actual es que el PP siguió manteniendo esos escaños, y ahora pasarían a Vox allí donde se acordara la cesión.

Esta fórmula es efectiva y de pronta ejecución en tanto que sólo requiere formalizar las renuncias y votar las nuevas designaciones en las cámaras autonómicas controladas por PP y Vox. El Reglamento del Senado fija en diez el número mínimo de senadores para tener grupo propio, y por tanto, mayores recursos y más tiempo de intervención. Con los cinco senadores actuales de Vox, si el PP le cede tres de Andalucía y los dos de Castilla y León, los de Abascal ya sumarían esos diez. Sin necesidad siquiera de que el Grupo Popular le prestara senadores para el mismo fin una vez constituido el Senado, otra práctica recurrente en estos casos.

«Ya hay una fórmula»

En este escenario, justamente, se enmarcan las declaraciones del líder del PP el pasado martes en una entrevista en Herrera en Cope. Feijóo apuntó en esta dirección. A la pregunta de si el pacto pasaría por una integración de candidatos de Vox como independientes en las listas del PP o por la compensación con senadores autonómicos, a cambio de que los de Abascal no concurran al Senado, Feijóo se inclinó implícitamente por lo segundo y manifestó que «ya hay una fórmula».

El jefe de la oposición expuso que Vox tiene «cinco senadores» en este momento que «son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos». «Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox», incidió. El partido de Abascal obtuvo cero senadores en las urnas de las generales de 2023.

Junto a ello, Feijóo señaló que «en este contexto hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro», pero apeló a la «discreción» y el «respeto» acordado entre ambas formaciones para tratar este asunto. El plazo de presentación de las candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales concluye el próximo lunes 26 de octubre a las 23.59 horas. Para entonces, debe haber fumata blanca entre las fuerzas de la derecha. De lo contrario, se esfumaría la opción de tener el control total del Senado, es decir, de la mayoría cualificada de 161 senadores, clave en nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).