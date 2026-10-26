El plan de Feijóo para que Valencia lidere España tras la DANA: 12.000 millones de inversión y 450.000 empleos

El pasado viernes, en el transcurso de su intervención durante el mitin del PP en Valencia que abría la precampaña de las elecciones generales en la Comunidad Valenciana, el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, renovó su compromiso con el denominado Plan Valencia: «Lo firmé y lo cumpliré. Yo no soy Sánchez», sentenció Feijóo ese día. El PP articuló el Plan Valencia para modernizar, actualizar y organizar las infraestructuras de modo que permitieran a la Comunidad Valenciana liderar España.

Un dato: Feijóo presentó el Plan Valencia el 20 de enero de 2025. Lo hizo en el que era su quinto viaje a esta ciudad desde la riada del 29 de octubre de 2024. Es decir, en menos de tres meses. En idéntico periodo de tiempo, del 29 de octubre de 2024 al 20 de enero de 2025, el socialista Pedro Sánchez solo había acudido una vez a este territorio. Fue el 3 de noviembre de 2024. El día de su precipitada salida de Paiporta, en la denominada zona cero.

El Plan Valencia supone acabar con el abandono del gobierno de Sánchez a la Comunidad Valenciana, porque duplica la inversión real efectuada por el Estado en este territorio. En concreto, pasar de los 660 millones de media de los últimos años a 1.200 en cada ejercicio. Y tiene tres finalidades: que no vuelva a suceder lo vivido el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA; recuperar el daño ocasionado por la riada y adelantar en una década las principales infraestructuras que necesita la autonomía.

El denominado Plan Valencia de Alberto Núñez Feijóo es una iniciativa de los populares, presentada por el propio Feijóo en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) el 20 de enero de 2025. Es decir, menos de tres meses después de la DANA.

Su objetivo es impulsar la reconstrucción de la provincia de Valencia y la Comunidad Valenciana, pero no a base de anuncios, como ha sucedido con el socialista Pedro Sánchez, sino con una inversión de 12.000 millones de euros en 10 años, que generará 30.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB) directo, creará 450.000 empleos en la próxima década y tendrá un retorno fiscal de 7.500 millones de euros.

No se trata de un plan improvisado. En su elaboración trabajaron expertos. Y, en su origen, contemplaba importantes actuaciones en medio ambiente, vivienda, gestión de residuos, infraestructuras viarias y ferroviarias, puertos, aeropuertos y áreas industriales.

Aquel enero de 2025, Feijóo ya adelantó que, si Sánchez rechazaba este plan, este formaría parte del programa de gobierno del PP en caso de llegar a la Moncloa. De ahí que el pasado viernes se refiera directamente a ese plan en su intervención en Valencia.

En su origen, el Plan Valencia incluía obras en materia de prevención de inundaciones, porque a juicio del PP, tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como el Gobierno de España «llevan años de parálisis absolutas». Y «las actuaciones necesarias son 10 veces superiores a las del Gobierno».

En concreto, el PP estimaba que eran necesarios 3.000 millones de euros, que incluyan actuaciones sobre los barrancos de El Poyo y La Saleta, así como en zonas «desatendidas» como Utiel Y Requena. También, en predicción y control de cauces. Aquí incluía una parte destinada a la recuperación de La Albufera de Valencia, con una inversión de 210 millones de euros.