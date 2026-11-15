Zverev se siente el mejor del mundo tras ganar a Jódar: «He tenido el mejor año de todos los tenistas»

Zverev gana a Jódar, pero su expresión deja ver que ya lo ha convertido en cotidiano. Es el tenista que más partidos ha disputado y más partidos ha ganado en el 2026 tenístico. El último lo hace sobre un Jódar que saca la libreta para apuntar aspectos a mejorar. Zverev, abrazado a un servicio vigoroso, no dio opción al español, que saltará al segundo partido obligado a ganar para mantenerse con opciones de alcanzar las semifinales.

El alemán ejerció como un sólido número uno del mundo y ante un top 10, su kryptonita este año. Suma, contando la de Jódar, cuatro tirunfos en una docena de partidos ante rivales de los diez primeros puestos del ranking. De ahí que una corriente critique el número uno del alemán. Por ello y por haberlo conseguido con Sinner y Alcaraz lesionados. No obstante, Zverev se siente el mejor tenista del mundo.

«Sin duda tuve la mejor temporada de todos los tenistas. Creo que, por respeto, hay que tener en cuenta que Sinner ha estado lesionado desde Wimbledon. No hay duda de eso. Y Alcaraz también ha estado lesionado durante un tiempo este año. Este año fui el mejor jugador del mundo en Grand Slams. En Masters 1.000 lo ha sido Sinner, que ha ganado cinco torneos. Pero, teniendo todo en cuenta, se trata de tener el mejor año y he tenido los mejores 12 meses», dijo el alemán.

Zverev bromeó sobre su ratio negativo ante tenistas del top 10 y matizó el motivo de ello. «Cinco de ellos fueron contra Sinner, que es un roboto. Hay que eliminarlos. Y uno contra Alcaraz. Pero el top 10 de este año ha cambiado mucho y creo que la forma en que vemos las clasificaciones y cómo empezó el top 10 y cómo se ve el top 10 ahora, hay una diferencia enorme. Si se observa el historial contra los jugadores que están en las ATP Finals, que actualmente son los ocho mejores jugadores del mundo, tengo un récord de 6 triunfos y dos derrotas», expresó Zverev.

El alemán también habló de la presión sufrida en el último Masters 1000 debido a su inminente número uno del mundo. «La diferencia es que hoy vengo de ser número uno durante dos semanas. En París pasó de todo. Cuando sabes que te vas a convertir en el número uno del mundo y llegas a ese punto, te sientes abrumado. Estaba bastante agotado. No podía concentrarme en el tenis. Había tantas cosas pasando que no podía concentrarme en el juego. Hoy me sentí muy diferente. Disfruté mucho del tenis», finalizó Zverev.