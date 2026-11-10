Kim Kardashian ofrece devolver el dinero de su calendario de adviento de 130 euros tras las críticas de sus compradoras: «Es el peor que he visto»

Los calendarios de adviento se han convertido en uno de los grandes reclamos de la temporada navideña. De belleza, maquillaje, joyería o moda, cada vez son más las marcas que lanzan sus propias versiones. Sin embargo, uno de los que más está dando que hablar este año es el de Skims, la firma de Kim Kardashian , que ha recibido numerosas críticas por el contenido de sus 12 casillas. Por 130 euros, las compradoras esperaban encontrar una selección de productos que estuviera a la altura de una marca especializada en ropa interior, prendas moldeadoras y básicos de moda. En su lugar, las cajas esconden principalmente accesorios para el pelo y pequeños complementos , como coleteros, pinzas y llaveros.

La decepción no ha tardado en hacerse viral. TikTok se ha llenado de vídeos de unboxing en los que las clientas muestran, una a una, las sorpresas que incluye el calendario. Uno de los más comentados es el de Kayla Ryan, que acumula más de 18 millones de visualizaciones . Su reacción al descubrir el contenido resume el sentir de muchas compradoras: «Es el peor calendario de adviento que he visto».

Entre los artículos aparecen un llavero con forma de osito, varias gomas de pelo, pinzas rosas, accesorios para sujetar el cabello durante el maquillaje y hasta un pequeño peine convertido en llavero. La última casilla tampoco consigue mejorar la impresión general: contiene un espejo redondo recubierto de pelo. «Terrible, una broma, espero que nadie compre este calendario», sentencia Ryan en su vídeo.

Otras usuarias tampoco han ocultado su enfado. «Kimberly, me vas a enfadar. Esto es demasiado caro», comenta una creadora mientras descubre los regalos. En otros vídeos, las compradoras comparan los accesorios con objetos que podrían encontrarse olvidados en el fondo de un bolso o entre los cojines del sofá. Algunas incluso califican la compra de «estafa» y cuestionan el precio de unos artículos que consideran demasiado básicos.

Kim Kardashian responde a las críticas y ofrece reembolsos

La repercusión de la polémica ha obligado a Skims a pronunciarse. Un portavoz de la compañía ha confirmado a medios estadounidenses que la marca conoce el malestar de sus clientas y que ha contactado directamente con quienes compraron el calendario para ofrecerles dos alternativas: recibir el importe íntegro de la compra o conseguir un crédito para gastar en otros productos de la firma .

«Entendemos que, para algunos, el calendario no cumplió con las expectativas», ha reconocido el representante. También ha asegurado que los comentarios de las consumidoras servirán para orientar los próximos lanzamientos de la marca. La polémica tiene, además, un matiz curioso: Skims nunca presentó el producto como un calendario de ropa interior, sino como uno de accesorios . En su descripción comercial lo define como una selección de «doce días de divertidas sorpresas», con complementos para el cabello, llaveros y otros básicos.