Así es el avión privado de Kylie Jenner: 63 millones de euros, dormitorio propio y decorado en rosa

Kylie Jenner ha convertido su pasión por el lujo en una de sus señas de identidad, y su avión privado es una de las mejores pruebas de ello. La empresaria y estrella del clan Kardashian-Jenner cuenta con un Bombardier Global 7500 valorado en unos 63 millones de euros, un jet de largo alcance personalizado con los colores y detalles de su marca. Conocido como Kylie Air, el avión dispone de varias zonas de estar, un dormitorio con cama de tamaño completo, una cocina equipada y una cabina diseñada para viajar con todas las comodidades. Su reciente aparición en el desfile de Victoria’s Secret, celebrado en octubre de 2026, ha vuelto a situar a Jenner en el centro de la actualidad, aunque su avión ya llevaba años llamando la atención por sus dimensiones, su precio y su llamativa decoración.

Un Bombardier Global 7500 de 63 millones de euros

El avión de Kylie Jenner es un Bombardier Global 7500, un reactor privado de ultralargo alcance fabricado por la compañía canadiense Bombardier. Según las informaciones publicadas sobre la aeronave, fue adquirido en 2020 por un precio aproximado de 73 millones de dólares, equivalentes a unos 63 millones de euros.

La aeronave está asociada a la sociedad Rise & Shine Air LLC y lleva la matrícula estadounidense N810KJ. El código no es casual: el número 810 coincide con el día y el mes de nacimiento de Jenner, el 10 de agosto, mientras que las letras corresponden a sus iniciales.

El modelo Global 7500 está diseñado para vuelos intercontinentales sin escalas. Según las especificaciones del fabricante, puede alcanzar una autonomía de hasta 7.700 millas náuticas, aproximadamente 14.260 kilómetros, y una velocidad máxima de Mach 0,925. Su configuración permite transportar hasta 19 pasajeros, dependiendo de la distribución interior elegida.

Así es el interior rosa de Kylie Air

La personalización es uno de los rasgos más reconocibles del avión. Frente a los interiores sobrios habituales en la aviación ejecutiva, Jenner apostó por una combinación de blanco, rosa y detalles asociados a su universo empresarial. La cabina incorpora asientos tapizados en tonos claros, cojines rosas, iniciales KJ y elementos decorativos que refuerzan la identidad visual de la empresaria.

Entre los detalles más llamativos figura un letrero de neón rosa con el nombre Kylie en la zona del bar. También se han mostrado mantas de Hermès y otros accesorios de lujo. En el exterior, el fuselaje blanco incorpora una franja rosa, además de referencias a Kylie Skin junto a la puerta y los motores.

La distribución interior aprovecha las cuatro zonas de estar que permite el diseño del Global 7500. La primera cuenta con asientos ejecutivos; otra está preparada para comer o celebrar reuniones, con una mesa para seis personas; una tercera funciona como salón de descanso y entretenimiento; y la última alberga una suite privada.

Esta última zona incluye una cama de tamaño completo y un baño con ducha. El avión dispone también de una cocina de tamaño completo, espacio para guardar el equipaje y una zona destinada al descanso de la tripulación. La distribución exacta corresponde a la configuración personalizada de la aeronave, no a un equipamiento idéntico en todos los Global 7500.

Cuánto cuesta mantener el avión privado

El precio de compra es solo una parte del desembolso que supone disponer de un jet de estas características. El combustible, el mantenimiento, los seguros, los salarios de la tripulación, los servicios aeroportuarios y el estacionamiento generan gastos continuos incluso cuando el avión permanece en tierra.

Las estimaciones publicadas sobre el coste de explotación de un Global 7500 sitúan el gasto anual potencial por encima de los cinco millones de dólares, es decir, más de 4,3 millones de euros al año, aunque la cantidad varía según las horas de vuelo, las rutas y las condiciones de operación.

A estos costes se suman las modificaciones y el mantenimiento de los acabados personalizados. En el caso de Kylie Air, la decoración rosa y blanca convierte la cabina en una extensión de la imagen pública de Jenner y de su negocio de belleza, Kylie Cosmetics.

El avión también ha generado críticas por el impacto medioambiental de la aviación privada. Los vuelos de larga distancia de un reactor de esta categoría consumen grandes cantidades de combustible, y las emisiones dependen de la ruta, la duración del trayecto, la carga y las condiciones de vuelo.

Del jet privado a la pasarela de Victoria’s Secret

La actualidad de Kylie Jenner también pasa por la moda. El 18 de octubre de 2026, la empresaria debutó en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show celebrado en Los Ángeles. Lo hizo con el histórico Fantasy Bra, una pieza valorada en 50 millones de dólares, unos 43 millones de euros, confeccionada con 4.410 diamantes naturales y un diamante amarillo de 75,54 quilates.

La aparición supuso el regreso de esta pieza emblemática al desfile por primera vez desde 2018. Diseñado en colaboración con Jacob & Co., el conjunto requirió más de 1.000 horas de trabajo y la participación de 15 artesanos.