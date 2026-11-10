Meghan Markle cancela a última hora su discurso en el Parlamento Europeo tras el arresto de su padre: «No se siente con fuerzas»

La visita de Meghan Markle y el príncipe Harry al Parlamento Europeo estaba llamada a convertirse en uno de los acontecimientos más destacados de su agenda internacional. Los duques de Sussex habían viajado hasta Bruselas para participar en una jornada centrada en la protección de los menores frente a los peligros de las redes sociales, una causa que llevan años defendiendo a través de sus iniciativas filantrópicas. Sin embargo, su esperado debut en la institución europea ha estado marcado por un cambio de última hora: Meghan Markle ha renunciado a pronunciar el discurso que tenía previsto compartir con su marido y ha cedido todo el protagonismo al hijo de Carlos III. Una decisión que llega después de la detención de su padre, Thomas Markle, en Florida por presunta posesión de material de abuso sexual infantil y que ha condicionado por completo la reaparición pública de la duquesa.

La expectación era especialmente elevada porque esta cita suponía una oportunidad para que los Sussex reforzasen su proyección internacional en Europa. Estaba previsto que ambos interviniesen conjuntamente ante los representantes comunitarios con un discurso de entre 15 y 20 minutos sobre la necesidad de garantizar entornos digitales seguros para niños y adolescentes. Finalmente, Meghan ha acompañado a Harry durante la jornada, pero no ha tomado la palabra. Según una fuente cercana a la pareja citada por el diario británico The Telegraph, la duquesa «no se siente con fuerzas» y «no está lo suficientemente fuerte emocionalmente como para hablar en público en este momento». Una explicación que permite entender por qué ha decidido apartarse de uno de los compromisos institucionales más importantes de su agenda europea, aunque sin renunciar a estar presente en el acto.

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La decisión se ha conocido después de que el pasado viernes 6 de noviembre el FBI detuviese a Thomas Markle, de 82 años, en Florida. El padre de Meghan se enfrenta a cargos federales relacionados con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Tras comparecer ante un tribunal de Tampa, quedó en libertad bajo fianza y con determinadas condiciones, entre ellas el arresto domiciliario y el control electrónico. Además, un juez federal ha ordenado una evaluación psiquiátrica para determinar si está en condiciones de responder a los cargos. La investigación continúa abierta y las acusaciones deberán resolverse en el procedimiento judicial correspondiente. El caso ha vuelto a colocar a la familia Markle en el centro de la atención mediática y ha provocado una nueva crisis en una relación que lleva años marcada por el distanciamiento.

El impacto de estas noticias ha sido evidente en la primera aparición pública de Meghan desde que se conoció el arresto. Los duques de Sussex han llegado al Parlamento Europeo cogidos de la mano, vestidos de negro y con un semblante serio, mientras un numeroso grupo de periodistas aguardaba su llegada para conseguir las primeras declaraciones de la duquesa. A su entrada, los reporteros intentaron preguntarle cómo estaba afrontando la situación familiar, pero ni ella ni Harry realizaron comentarios. Meghan ha mantenido el silencio durante todo el recorrido y ha evitado pronunciarse sobre el caso de su padre. Su presencia, no obstante, ha despejado las dudas sobre si finalmente acudiría a Bruselas después de los últimos acontecimientos: ha estado junto a su marido, aunque ha preferido mantenerse en un segundo plano durante la intervención principal.

La renuncia al discurso no ha supuesto que Meghan cancelase por completo su participación en la agenda de Bruselas. La duquesa ha estado presente en la inauguración de The Lost Screen Memorial, una exposición itinerante impulsada por la Archewell Foundation, la organización benéfica de los Sussex. La instalación está formada por 50 teléfonos móviles apagados que muestran los rostros y las historias de menores que perdieron la vida después de sufrir situaciones relacionadas con los peligros digitales, el ciberacoso y la exposición a entornos virtuales dañinos. Cada dispositivo representa una historia y busca poner rostro a las consecuencias de la falta de protección en internet. La muestra, que ya había pasado por ciudades como Nueva York y Ginebra, ha llegado ahora a la sede parlamentaria europea con la intención de trasladar el debate a las instituciones comunitarias.

La iniciativa forma parte de la campaña que Harry y Meghan llevan tiempo desarrollando junto a familias que han perdido a sus hijos por circunstancias vinculadas al uso de las plataformas digitales. Durante el último año, ambos han acompañado a padres y madres que reclaman mayores garantías para los menores y han defendido la necesidad de que las grandes compañías tecnológicas asuman responsabilidades. Su presencia en Bruselas pretendía precisamente trasladar ese debate a las instituciones europeas y contribuir a que las propuestas de protección infantil se conviertan en medidas efectivas. Tras la inauguración de la exposición, Harry ha sido el encargado de pronunciar el discurso que inicialmente iba a compartir con su esposa. «Todos los niños merecen sentirse seguros dondequiera que estén. En un aula. En un patio de recreo. En cualquier momento. No importa dónde estén», ha afirmado ante los asistentes.

Posteriormente, el príncipe Harry ha participado en una mesa de debate y en un panel de expertos junto a la comisaria europea de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, para abordar posibles mecanismos de protección de los menores en el entorno digital. La visita también ha contado con la participación de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del eurodiputado español Antonio López-Istúriz White, uno de los impulsores de esta iniciativa en el ámbito comunitario.