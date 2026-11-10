José Mota se pronuncia sobre su voto en las elecciones generales del 29N: «No sé lo que haré»

En menos de tres semanas, España se dará cita en las urnas para votar por el próximo gobierno. En esta ocasión, y a diferencia de las anteriores elecciones, las redes sociales se han convertido en un espacio para debates y donde muchos rostros conocidos se han posicionado a favor de un espectro de la política española. Un asunto del que muchos famosos prefieren no pronunciarse por las cancelaciones o por no poner en peligro su imagen de cara a las marcas de las que son embajadores. Sin embargo, hay algunos VIPs que sí se han pronunciado sobre lo que ocurrirá o su decisión de voto para el próximo 29 de noviembre.

José Mota se pronuncia sobre su voto

En un momento convulso en la sociedad española de cara a las próximas elecciones, hay un programa que siempre le pregunta a sus invitados cuál fue su último voto. En este espacio se ha sentado José Mota, que ha opinado sobre los próximos comicios en Ac2ality.

Antes de hablar sobre las próximas elecciones, Mota ha desvelado que no votó en las anteriores porque estaba desencantado con los partidos que se presentaban, así como con sus políticos. «Si quieres que te diga la verdad, no voté. No voté por circunstancias», ha comenzado diciendo en este podcast.

José Mota, que acaba de estrenarse como director de cine con Arriba Tutto, ha explicado el motivo por el que está desilusionado con el panorama político actual: «Veo que la política se ha convertido en el sumidero de la miseria humana. Y no me gusta. Me aburre profundamente las continuas referencias a todo lo que tiene que ver con odio y crispación. Cuando en TikTok me sale algo, paso, no me interesa».

Por su parte, y con respecto a las próximas elecciones, José Mota lo tiene claro. Aunque el actor no ha desvelado a qué partido votará, sí que ha opinado sobre la importancia de acudir a las urnas: «No sé lo que haré, pero creo que es importante votar, porque por encima de todo creo totalmente en la democracia».

Eso sí, el director de cine ha expuesto que lamenta y mucho la polarización que hay en España: «La gente quiere quererse. Hay cosas que nos unen y que tenemos que cultivar en común. En conjunto vamos a muchos sitios, por separado, no. Hay que cultivar esos buenos afectos. Y si el humor puede sumar a ello, aquí estamos».

Finalmente, Mota no ha dudado en hacer uso de su sentido del humor para reivindicar la figura de Chiquito de la Calzada: «Dime un solo político que haya hecho pro España lo que hizo Chiquito. ¿Cuánta felicidad repartió Chiquito? Incontable. Tenemos esa gran fortuna».