Así es el Porsche de David Broncano, un deportivo de 120.000 euros con 400 CV y una velocidad máxima de 288 km/h

David Broncano es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Al frente de La Revuelta, el presentador ha conseguido consolidar su propio estilo televisivo, pero lejos de los platós también tiene algunas aficiones y caprichos personales. Entre ellos destaca un deportivo de la marca Porsche que él mismo ha llegado a describir como un coche «algo pequeño»: el Porsche 718 Cayman GTS 4.0 .

Se trata de uno de los modelos más interesantes de la gama deportiva de Porsche. Un biplaza de dimensiones contenidas que apuesta por una estética elegante, una mecánica potente y una conducción especialmente ágil. Broncano habló de este vehículo en el programa En tu casa o en la mía, presentado por Bertín Osborne, donde reconoció su gusto por este tipo de coches, aunque sin hacer de ellos una exhibición habitual.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0: un deportivo de 400 CV

El modelo asociado al presentador es un Porsche 718 Cayman GTS 4.0 de 2020 , en color blanco y equipado con un motor atmosférico bóxer de seis cilindros y 4,0 litros de cilindrada. Una mecánica que desarrolla 400 CV de potencia y que convierte a este pequeño deportivo en una máquina especialmente atractiva para los amantes de la conducción.

Su configuración también explica buena parte de su comportamiento. Cuenta con motor central y tracción trasera , una combinación que favorece el equilibrio del vehículo y permite disfrutar de una conducción precisa y dinámica. En cuanto a sus prestaciones, el Porsche 718 Cayman GTS 4.0 puede alcanzar una velocidad máxima de 288 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente cuatro segundos, cifras que lo sitúan entre los deportivos más destacados de su categoría.

Su diseño mantiene las señas de identidad de la firma alemana: una carrocería baja, líneas depuradas, proporciones equilibradas y una silueta compacta que transmite deportividad sin recurrir a una estética excesivamente llamativa.

¿Cuánto cuesta el Porsche de David Broncano?

El precio es otro de los aspectos que convierten este vehículo en un capricho reservado a unos pocos. Cuando se comercializaba nuevo, el Porsche 718 Cayman GTS 4.0 tenía un precio que podía situarse entre los 109.000 y los 132.900 euros , dependiendo del equipamiento y las opciones elegidas. Los 120.000 euros son una cifra de referencia para este deportivo.

En el mercado de segunda mano, las unidades de este modelo también mantienen cotizaciones elevadas. Los ejemplares usados pueden rondar los 105.000 euros , aunque el precio final depende del año de fabricación, el kilometraje, el estado de conservación y los extras.