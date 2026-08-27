Una marca alemana hace realidad el sueño frustrado de Porsche con este coche de casi un millón de euros

Hay restomods que quieren recuperar el pasado y luego está el Airion 993. La nueva creación de la firma berlinesa Airion Automotive no pretende simplemente restaurar un Porsche clásico ni convertirlo en una máquina de cifras. Su propósito es mucho más ambicioso: imaginar cómo habría evolucionado el Porsche 911 refrigerado por aire si Porsche hubiera decidido no abandonar aquella fórmula en 1998.

El resultado es un automóvil extraordinariamente exclusivo, desarrollado junto al estudio de diseño milanés BorromeodeSilva y la compañía de ingeniería alemana HWA, y limitado a solo 50 unidades. El precio de partida explica por sí solo el nivel de exclusividad: 895.000 euros, antes de impuestos y sin incluir el Porsche 993 que sirve como base.

No es una restauración: es una evolución imaginaria del 993

Airion presentó el coche por primera vez en The Quail – A Motorsports Gathering, después de dos años de desarrollo. Y desde el principio dejó clara su filosofía: «ingeniería, no restauración». Esa frase resume perfectamente lo que diferencia al Airion 993 de otros restomods. Mientras firmas como Singer, Gunther Werks o Tuthill han convertido la reinterpretación de Porsche clásicos en un auténtico arte, Airion ha decidido mirar en otra dirección.

El diseño corre a cargo de BorromeodeSilva, el estudio de Milán conocido por trabajos como el Nardone 928 y el Eccentrica Diablo. En el 993, sus diseñadores han evitado deliberadamente una estética retro. La carrocería mantiene la identidad del Porsche original, pero sus formas son más orgánicas, fluidas y modernas, inspiradas en el diseño industrial de principios de los años 2000. La idea es sencilla de entender: no imaginar un 993 restaurado hoy, sino un 993 que hubiera seguido evolucionando durante décadas.

Un motor de 4,3 litros que lleva el concepto mucho más lejos

La gran protagonista está, naturalmente, detrás del habitáculo.

El Airion 993 utiliza un motor bóxer de seis cilindros, 4,3 litros y refrigeración por aire, desarrollado con la colaboración de HWA. Entrega más de 400 CV y 430 Nm de par. La cifra tiene especial importancia porque Porsche nunca llevó sus motores de carretera refrigerados por aire hasta los 4,3 litros. Los propulsores de producción llegaron como máximo a 3,8 litros.

Airion consigue así crear una interpretación del 993 que lleva aquella arquitectura mecánica a un territorio completamente nuevo, manteniendo al mismo tiempo el carácter atmosférico y analógico que hizo famoso al 911 refrigerado por aire. Y lo más curioso es que la empresa insiste en que la potencia no es el objetivo principal.

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Una estructura de carbono para hacerlo más rígido y seguro

El Airion 993 tampoco se limita a mejorar el motor. Uno de los elementos técnicos más importantes es una estructura integrada de fibra de carbono que aumenta la resistencia al vuelco en un impresionante 250 %. La solución permite mejorar la rigidez estructural y la seguridad sin convertir el automóvil en una máquina de competición incómoda para circular por carretera.

El peso definitivo todavía no ha sido anunciado, pero Airion asegura que su objetivo es crear la versión atmosférica del 993 más ligera y potente jamás fabricada. Además, el automóvil conserva el VIN original de Porsche y ha sido concebido para cumplir los requisitos de homologación alemanes para circular por carretera.

Un interior que parece una pieza de relojería

Si por fuera la filosofía es evolucionar el 993, por dentro la receta combina tecnología moderna con materiales tradicionales. El aluminio mecanizado y el nogal europeo son los grandes protagonistas. La palanca de cambios, el freno de mano, los pedales y diferentes controles están fabricados en aluminio, mientras que otros componentes incorporan madera de nogal trabajada con enorme precisión.

El objetivo es crear una sensación similar a la de un reloj mecánico de alta gama: cada pieza tiene una función concreta, pero también está diseñada para ser contemplada. Además, cada uno de los 50 automóviles será personalizado para su propietario, lo que convierte a cada Airion 993 en una pieza prácticamente única.