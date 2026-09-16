Juanes, a sus 54 años y en uno de sus mejores momentos físicos: «No todo consiste en levantar pesas en el gimnasio»

A sus 54 años, Juanes atraviesa una etapa en la que cuidar el cuerpo forma parte de su preparación diaria. El cantante colombiano, conocido mundialmente por éxitos como La camisa negra, ha vuelto a llamar la atención por su estado físico, mostrando una musculatura especialmente definida que demuestra que mantenerse en forma después de los 50 es perfectamente posible. Sin embargo, para Juanes el entrenamiento no consiste únicamente en levantar pesas o buscar una determinada apariencia. Su filosofía va mucho más allá de la estética. El artista considera que el bienestar físico debe estar acompañado de una buena salud mental, disciplina y también de un equilibrio personal.

El ejercicio, además, ha desempeñado un papel importante en su relación con la salud emocional. Durante diferentes etapas de su carrera, Juanes ha hablado públicamente sobre las dificultades psicológicas asociadas a la fama, las exigencias de las giras y el ritmo constante de conciertos, viajes y compromisos profesionales. En ese contexto, la actividad física se convirtió en una de las herramientas que le ayudaron a gestionar mejor esos momentos.

Actualmente, su preparación también está estrechamente relacionada con su profesión. Antes de comenzar una gira, el cantante trabaja diferentes aspectos que le permiten afrontar los conciertos con mayores garantías: practica con la guitarra, entrena su voz, escribe, compone y mantiene una rutina de ejercicio.

Y existe una razón práctica para ello. Cantar durante un concierto exige mucho más que dominar las canciones. La respiración, la resistencia y la capacidad pulmonar son fundamentales para mantener el rendimiento sobre el escenario durante horas. Por eso, Juanes entiende cada actuación como un reto físico similar al de un deportista antes de una competición.

Su planteamiento resulta especialmente interesante después de los 50. En lugar de centrarse exclusivamente en ganar músculo, apuesta por mantener una rutina equilibrada que incluya actividad física, preparación intelectual y cuidado emocional.

Las imágenes recientes del músico dejan claro que la constancia tiene resultados. Sus brazos, pecho y abdomen muestran una notable definición, pero probablemente el mensaje más interesante no esté únicamente en sus músculos, sino en la disciplina que hay detrás de ellos.

Juanes representa así una idea cada vez más extendida en el mundo del fitness: entrenar no debería ser solamente una cuestión de estética. A medida que pasan los años, mantenerse activo puede convertirse en una forma de cuidar la salud, mejorar el rendimiento diario y preservar la calidad de vida. Y, en el caso de un artista que sigue subiéndose a los escenarios, también puede ser una parte esencial de su preparación profesional.