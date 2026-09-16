Lucas, de Andy y Lucas, presume del resultado de su operación de nariz: «Soy otra persona»

Han pasado dos semanas desde que Lucas, de Andy y Lucas, aterrizó en Madrid tras someterse a una complicada operación de nariz en Turquía. Desde entonces, su nuevo aspecto físico ha acaparado multitud de titulares y, en medio de la expectación, el cantante ha reaparecido para contar cómo se encuentra y presumir del resultado de la intervención. Eso sí, por el momento, ha preferido no mostrarlo ante las cámaras y, cada vez que ha sido captado por ellas, ha aparecido con una mascarilla que tapa gran parte de su rostro, incluida la nariz.

Todo ha ocurrido en Barcelona, la ciudad hasta la que se ha desplazado el mencionado para continuar con las revisiones médicas necesarias y comprobar que la recuperación evoluciona favorablemente. Y, a juzgar por sus palabras, las noticias no podrían ser mejores. «Va todo muy bien. Me han dicho que tengo todo bastante sano. Y ya en octubre, pues me quitan los retenedores y los respiradores que tengo para que cicatrice bien del todo. Así que muy contento», explicaba a los micrófonos de Europa Press.

Pero si de algo está especialmente satisfecho Lucas es con el resultado estético de la operación. El artista asegura que el cambio ha sido tan notable que apenas se reconoce al compararse con su aspecto anterior. «Soy una persona completamente distinta», confesaba, dejando patente lo encantado que está con su nueva nariz. Por otro lado, también se ha mostrado profundamente agradecido con el prestigioso cirujano de Turquía que se ha encargado de la intervención y al que no ha dudado en dedicar unas cariñosas palabras. «Para mí es un ángel», aseguraba Lucas, visiblemente feliz.

El calvario de Lucas con su nariz

Para entender el motivo por el que Lucas ha tenido que volver a operarse la nariz, hay que retroceder en el tiempo hasta 2024, cuando se sometió a una intervención para solucionar la desviación del tabique que sufría y el resultado no fue el esperado. Meses después, el cantante reconoció que no siguió las recomendaciones médicas durante el posoperatorio, quitándose las gasas fuera de tiempo y no utilizando las pomadas que tenía que ponerse en la zona.

En abril de 2026, Luas aseguró que tenía una operación programada en la Ciudad Condal, pero finalmente no se pudo llevar a cabo después de que los médicos consideraran que no tenía la nariz lo suficientemente cicatrizada. Es por ello que haber encontrado un profesional de la salud, en agosto de este mismo año, que se haya lanzado a realizarle la complicada operación, ha sido toda una salvación para el cantante.