Barcelona-Real Madrid: alirón o pedrea

Barcelona y Real Madrid se preparan para jugar en el Camp Nou el Clásico más extraño de la última década. A las 21:00 horas, los dos transatlánticos del fútbol español se medirán de nuevo en el coliseo azulgrana, donde no se enfrentan desde el 5 de abril de 2023, día en el que disputaron la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y los blancos vencieron por 0-4. Mucho ha llovido desde aquel día, muchas cosas han cambiado y ahora ambos conjuntos se miden para disputar el partido de los partidos más raro que se recuerda.

Un alirón que puede ser histórico

El Barcelona tiene un objetivo claro en este Clásico contra el Real Madrid y no es otro que cantar el alirón ante su máximo rival por primera vez en la historia. Nunca ha salido campeón de Liga ante los blancos en un duelo directo y este domingo en el Camp Nou quiere lograrlo. Para ello necesita ganar o empatar.

Esta Liga la tiene el Barcelona en su mano desde hace semanas. Pero en el vestuario azulgrana saben que no es lo mismo levantarla ante el Real Madrid que en próximas semanas. Sabe diferente. Por ello buscarán la victoria desde el primer minuto con hambre de levantar ese título ante el máximo rival.

Un equipo azulgrana que esta temporada ya ha ganado la Supercopa de España, precisamente en una final ante los blancos, pero cuya Liga, la 29 de su historia, sería el único título importante a conquistar. Por ello, ganarla ante el Madrid haría olvidar los duros varapalos que los de Hansi Flick han sufrido en esta campaña en Copa del Rey y Champions League.

La duda en el once de Flick

Hansi Flick, para este Clásico de Liga, tiene la duda en el centro del campo a la hora de formar su once. El técnico alemán tiene a tres jugadores para una sola posición. Solamente Lamine Yamal es baja en una enfermería casi vacía. Es cierto que la baja del ’10’ culé para este tipo de partidos es la más sensible posible.

Pedri será seguro titular en el centro del campo culé ante el Real Madrid, pero su compañero es la duda que tiene Flick. Para ello, el entrenador germano tendrá que elegir entre Frenkie De Jong, Gavi o incluso Eric García, optando por un perfil más defensivo. Por delante estarán Olmo, Fermín, Roony y Lewandowski como nueve del equipo. En la portería con Joan García y en la defensa con Koundé, Gerard, Cubarsí y Cancelo no habrá sorpresas.

A evitar más golpes

El Real Madrid busca la pedrea, ya que el premio gordo, pase lo que pase en el Camp Nou, se lo llevará el Barcelona, que es la Liga. Los blancos deben conformarse con intentar ganar para evitar que, por primera vez en 124 años de historia, los azulgranas canten el alirón ante los madridistas.

Para evitar esta situación, las matemáticas no engañan y las cuentas son muy sencillas. El Barcelona aventaja en 11 puntos al Real Madrid cuando restan, antes del Clásico, 12 unidades por jugarse. Es decir, los de Hansi Flick ni siquiera necesitan ganar al Real Madrid para ser campeones, ya que con un punto les bastaría. Por el contrario, a los de Álvaro Arbeloa solo les vale la victoria para aplazar la fiesta que los azulgranas ya tienen preparada en el Camp Nou.

A olvidar lo sucedido

El Real Madrid ha tocado fondo esta semana, cuando se han vivido episodios que el club blanco quiere olvidar cuanto antes. La entidad desea pasar página y mirar al futuro, aunque no será sencillo. Todo sucedió tras el entrenamiento matinal del pasado jueves en Valdebebas. Según la información que maneja el club, ambos futbolistas, que ya habían tenido un fuerte encontronazo el lunes, volvieron a discutir. La tensión fue aumentando hasta desembocar en un forcejeo entre los dos jugadores. En medio del empujón, Federico Valverde resbaló y terminó golpeándose violentamente la cabeza contra una de las mesas centrales del vestuario.

El golpe fue serio. Los servicios médicos reaccionaron rápidamente y atendieron al uruguayo en las propias instalaciones de Valdebebas. Allí le realizaron una primera cura y tuvieron que ponerle puntos antes de trasladarlo al Hospital Sanitas de Valdebebas para someterlo a las pruebas protocolarias tras una conmoción. Después de los exámenes médicos, el jugador pudo regresar a su domicilio.

Ahora, todos los esfuerzos se centran en ganar el Clásico. El contexto no puede ser peor. Los de Arbeloa llegan al partido en uno de los momentos más delicados que se recuerdan en la historia reciente del club. Pero dentro del vestuario tienen claro que deben aislarse de todo para competir y evitar, al menos, ver cómo su eterno rival celebra la Liga delante de ellos.

Pendientes de Mbappé

La gran duda del Clásico es Kylian Mbappé. El francés solo pudo completar una parte del entrenamiento junto a sus compañeros y su presencia en Barcelona no está ni mucho menos asegurada. Desde el club quieren ser optimistas, pero son plenamente conscientes de que no pueden dar nada por seguro. Lo que sí parece claro es que no será titular, por lo que su lugar en el terreno de juego lo ocupará Brahim Díaz.

Además, Arbeloa tiene siete bajas para este encuentro: Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Arda Güler, Eder Militao y Valverde, que es el último en llegar a la enfermería tras el grave incidente vivido con Aurélien Tchouaméni, que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le tendrá entre 10 y 14 días de reposo. Tampoco viajará a Barcelona Dani Ceballos, apartado por decisión técnica. A ellos podría sumarse Mbappé.

En cuanto al once, Tchouaméni, a pesar del incidente, apunta a titular en el centro del campo. El resto del equipo será el esperado, con Thibaut Courtois en la portería y Fran García en el lateral izquierdo.

Barcelona-Real Madrid: posibles onces