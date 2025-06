Marcus Cooper Walz vuelve a los orígenes: abandona el K4 y regresa al K1 con el que fue campeón olímpico

Valiente cambio el que ha dado Marcus Cooper Walz para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. Una palada hacia los orígenes con los que tocó el cielo olímpico en Río 2016. Abandona el K4 con el que España se colgó el bronce en los Juegos de París 2024 y la plata en los de Tokio 2020 y regresa al K1, la embarcación con la que consiguió el oro en los mencionados Juegos de 2016.

«Lo que conseguí en Río ya lo tengo, y lo máximo que podría hacer es igualarlo. Pero quería complicarme la vida de otra manera, retarme de verdad», explica el propio Cooper, quien revela que la decisión se consolidó pocos días antes de la Copa del Mundo, después de una conversación con el seleccionador nacional.

«Le pregunté a Miguel si se veía capaz de hacerme una planificación completa para el K1. Me dijo que sí y yo le dije que ‘perfecto, entonces dejo el K4. Voy a por el K1’. No es nada personal, simplemente una decisión propia, porque siento que ahora es más difícil lograrlo que en Río. Llevo ocho años centrado en el 500 y el K4. Ahora toca reinventarse», añadió el abanderado español en París 2024.

La paladas de Cooper Walz han pasado por todo tipo de retos. A los 21 años se bañó en oro en K1, después se sumergió en el K4 junto a Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade para Tokio y París, donde fueron plata, y bronce. Y tras ello logró un cuarto puesto junto a Adrián del Río en K2 en el que se quedaron a nueve centésimas del bronce.

El propio Cooper Walz contó en OKDIARIO el pasado mes de abril que todavía carecía de objetivos marcados. «Después del éxito de París 2024 ahora estoy empezando el nuevo ciclo, la nueva temporada y me está costando un poco arrancar porque es verdad que me he tomado mis vacaciones, mi récord de vacaciones. Estoy ahí medio despistado todavía. Entonces, bueno, poco a poco. Tampoco tengo muy claro mis objetivos todavía», analizó.