Marcus Cooper se ha quedado a diez centésimas de conquistar su cuarta medalla olímpica en una jornada amarga para el piragüismo español en los Juegos Olímpicos de París. Amanecía el día con varias opciones de medalla en el Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne y acabó con las manos vacías para los nueve piragüistas que se subieron a bordo de sus respectivas embarcaciones.

Cooper, que un día antes había ganado el bronce en el K4 500 con Saúl Craviotto y compañía, doblaba competición en el K2 500 compartiendo embarcación con el joven Adrián del Río. Era la primera vez que el triple medallista olímpico se apuntaba a dos pruebas distintas en unos Juegos y a punto estuvo de duplicar también su podio olímpico. Le faltaron un puñado de metros porque venía remontando junto con su compañero.

«Cuando llegamos yo me temía que éramos cuartos y Adrián me preguntó… Pero hasta que no lo vimos en la pantalla no lo confirmamos. Pero bueno, lo hemos hecho realmente bien y para nosotros es como una victoria. Llevamos unos meses entrenando juntos y los húngaros, que tienen el récord del mundo, llevan desde 2017. Por eso este cuarto puesto en unos Juegos Olímpicos es un exitazo», reivindicó Cooper.

En esa prueba del medio kilómetro, la pareja española navegó siempre al filo de la medalla. Iban cuartos al paso por los 250 metros y en ese mismo puesto acabaron pisándoles los talones a los australianos Tom Green y Jean van der Westhuyzen, que fueron nueve centímetros más rápidos para ganar el bronce.

La otra gran opción de medalla para el piragüismo español este viernes eran Antía Jácome y María Corbera en la competición de C2 500. Avaladas por numerosos éxitos internacionales en los últimos tiempos, esta otra de las pruebas que estaba señalada en rojo, pero no pudieron pasar de la sexta posición en la final, a más de dos segundos de la pelea por el podio olímpico.