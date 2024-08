Así queda el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 hoy, sábado 3 de agosto

Llegamos al octavo día de competición de los Juegos Olímpicos de París 2024. Uno de los grandes intereses de la competición global por excelencia en el deporte es el medallero, donde se va contabilizando el número de preseas que logra cada país participante en competición. En este tiempo, España ya tiene cinco medallas: el oro de Diego Botín y Florian Trittel, la plata de María Pérez y los bronces de Fran Garrigós, de Álvaro Martín y de Pau Echaniz, por lo que el objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 92 ya no parece tan lejano. Además, muchos deportistas mantienen sus opciones intactas de cara a días posteriores y a continuación repasamos cómo está el medallero de los Juegos de París, en la jornada de hoy, sábado 3 de agosto.

Fran Garrigós, en judo y en la categoría de -60 kg, sumó la primera medalla para España, que se estrena en el primer día de competición en el medallero de los Juegos Olímpicos con un bronce, primera presea de la delegación. Además del judoca madrileño, los marchadores Álvaro Martín, con un bronce, y María Pérez, con la primera plata de la delegación española, lanzan a España en el medallero. En los próximos días habrá más opciones en judo y en otros deportes como piragüismo, tenis, natación o bádminton que pueden aumentar la cuantía de medallas del Comité Olímpico Español en la primera semana de París 2024.

El objetivo de España es ambicioso, ya que los deportistas que presenta la delegación española podrían superar la mejor marca de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, que son las 22 de los Juegos de Barcelona 92. Además de los medallistas confirmados, Carlos Alcaraz, Jon Rahm, boxeo, los equipos de fútbol masculino y femenino o Carolina Marín son opciones probables para sumar preseas al medallero.

En cuanto al país favorito para conquistar los Juegos Olímpicos, en lo que al liderato del medallero se refiere, Estados Unidos se presenta como la gran potencia, con la principal competencia de China, que parece un escalón por debajo de los yanquis de cara a la cita de París 2024. La anfitriona, Francia, sueña con una tercera posición que se pone más asequible debido al veto del COI a Rusia, debido a la guerra de Ucrania. España, si logra superar las 22 medallas, contaría con un puesto de privilegio en el medallero dadas las circunstancias.

Las medallas de España en París 2024

ORO: Diego Botín y Florian Trittel, en vela 49er

Diego Botín y Florian Trittel, en vela 49er PLATA : María Pérez en atletismo, 20 km marcha

: María Pérez en atletismo, 20 km marcha BRONCE : Fran Garrigós, en judo -60 kg

: Fran Garrigós, en judo -60 kg BRONCE : Álvaro Martín en atletismo, 20 km marcha

: Álvaro Martín en atletismo, 20 km marcha BRONCE: Pau Echaniz, en piragüismo slalom K1

Así está el medallero olímpico

Tras los ocho primeros días de competición, España se colocaba en la 23ª posición del medallero olímpico, con cinco medallas, 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. La primera fue la conseguida en judo -60kg por Fran Garrigós. Se esperaban más preseas para la delegación española, y Álvaro Martín ya suma otra presea, también de bronce, en los 20 km marcha y María Pérez eleva la apuesta en los 20 km marcha femeninos con una brillante plata. A estas hay que sumarles la de Pau Echaniz en la modalidad de K1 en aguas bravas. Además, Emmanuel Reyes Pla ha asegurado otra medalla para España, a falta de determinar cuál será el color del metal. Este viernes, Diego Botín y Florian Trittel han conseguido el primer oro para España al ganar la Medal Race en 49er. Carlos Alcaraz en tenis y Ayoub en boxeo han asegurado dos medallas más para España.

En estos momentos la gran sorpresa es que Estados Unidos, a pesar de ser la que más medallas tiene y la gran favorita al título de campeón honorífico de los Juegos, no lidera el medallero. Suman 43 metales en total, con 9 oros, 18 platas y 16 bronces.

El liderato recae en China, que se mantiene primera, por delante de los norteamericanos, de la anfitriona Francia y de Australia. 31 medallas, de las que 13 son oros, lleva la delegación china. Por su parte, los anfitriones cuentan ya con 36 medallas, todo un récord a estas alturas para ellos. Son segundos, con once oros.

Cómo funciona el medallero en los Juegos Olímpicos

Cabe recordar que el medallero de los Juegos Olímpicos tiene una clasificación que se va actualizando con cada prueba y cada día de competición, y en el que el país que más medallas tiene no será el líder per se, sino que la primera posición la ocupa la nación con más oros en su haber. Las platas y los bronces son medallas que suman a la hora de desempatar en caso de igualdad de la presea superior, pero también para un cómputo global muy importante para los países participantes, sobre todo aquellos que no luchan por la primera posición en los Juegos de París 2024.