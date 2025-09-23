El gobierno comunista de Rivas amenaza a la directora de un colegio por prohibir activismo propalestino

La directora del colegio público La Luna, situado en Rivas Vaciamadrid, está recibiendo fuertes presiones por parte del Ayuntamiento de la localidad para que retire una circular enviada a los profesores del dentro pidiendo que no se permitan reivindicaciones políticas de ningún tipo dentro del ámbito institucional del colegio (clases, pasillos, muros, espacios comunes), independientemente de la causa. «Tampoco llevar, exponer o distribuir simbología que abogue por causas políticas», dice el escrito, en referencia a la guerra entre Israel y Palestina.

Las coacciones vienen por parte del antiguo alcalde comunista de Rivas, Pedro del Cura, que se dirigía así a través de un mensaje de WhatsApp a la directora del centro, Sara Carriedo.

«Sara esto es una barbaridad, eres la única directora que ha sacado un escrito así en toda la ciudad y no consta que tengas ningún requerimiento ni de la inspección ni de nadie del centro para emitirlo en estos términos.

¿Vas a prohibir llevar una camiseta de la escuela pública? O de Palestina, o de un grupo de Rock. ¿Vas a decidir tú lo que es política o lo que no y vas a perseguir a tus profes y alumnos de secundaria para revisar su vestimenta o las pegatinas de sus carpetas? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo?

En el CEIPSO la Luna no ha habido absolutamente ningún incidente que tenga que ver con ningún conflicto político, ni quejas de nadie al respecto.

Te pido como representante del Ayuntamiento del centro que retires inmediatamente esa circular que has mandado de manera unilateral, sin pasarlo por el consejo escolar, ni informar a la Comunidad Educativa del Centro.

Te informo también, que mientras se mantenga el genocidio contra el pueblo Palestino, yo iré a todos los consejos escolares y actividades del centro con una camiseta de solidaridad al pueblo Palestino y animaré a que el resto de la comunidad educativa haga lo mismo. Por si quieres ir avisando a la Guardia Civil».

OKDIARIO ha intentado ponerse en contacto con la directora del CEIPSO La Luna, pero ha declinado hacer declaraciones. Sin embargo, fuentes del centro han comunicado a este diario que, a lo largo de este martes, ha mantenido varias reuniones con la Asociación de Padres y Madres del colegio que se han mostrado, algunos de ellos, muy descontentos con la postura de la directora de tratar de evitar reivindicaciones políticas en los centros escolares.

Varios padres y madres del centro aseguran haber visto salir a la directora del colegio acompañada de dos policías locales sobre las 14:30h.

La circular de la directora llega después de que varios padres hayan colocado banderas, y simbología propalestina en el centro que ella misma trató de quitar el lunes. Hoy, sin embargo, han vuelto a aparecer.

Colegio Hipatia

No es la primera vez que un colegio de Rivas Vaciamadrid trata de politizar en el conflicto árabe-Israelí en sus aulas.

El colegio público Hipatia, pidió hace unos días a los alumnos de su centro, acudir a las clases vestidos con la ropa de la bandera de Palestina para «rendir homenaje a los más de 18.500 niños y niñas palestinos que no podrán empezar el colegio por culpa de la guerra».

A través de un correo enviado a los padres de los alumnos del CEM Hipatia, el colegio invita a los niños a llevar los colores rojo, verde, negro o blanco o acudir con símbolos de la sandía (fruta que tiene los mismos colores) en «señal de solidaridad». También animaban a llevar barcos de papel con esos colores con mensajes por la paz y lápices de los colores de Palestina.

Por otro lado, el centro quiere extender las manifestaciones de apoyo al pueblo Palestino y ampliarlas a los más pequeños de este colegio, por lo que el lunes 15 de septiembre este centro anunció que todos los martes a las 08:50 horas se realizará «un minuto de silencio en las puertas de acceso de infantil y primaria».

El Consistorio ripense ignora así las recomendaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha pedido a los directores de los centros de enseñanza que los espacios educativos deben ser absolutamente apolíticos.

Este martes, el AFA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) del colegio público El Parque, ha animado también a que los niños lleven una sandía de decoración (fruta con los colores de la bandera de Palestina) hecha con goma, fieltro o plastificadas para mostrar «solidaridad con el pueblo de Palestina».